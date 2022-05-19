ФОТО. СВИТОЛИНА: «Вышиванка – оберег каждого украинца, наша идентичность»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поздравила всех с Днем вышиванки.

«Вышиванка – это оберег каждого украинца, символ Украины и наша идентичность», – написала теннисистка в инстаграме.

Ранее Свитолина сообщила о своей беременности.