Другие новости19 мая 2022, 15:15 |
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ФОТО. СВИТОЛИНА: «Вышиванка – оберег каждого украинца, наша идентичность»
Украинская теннисистка – о симвозизме
19 мая 2022, 15:15 |
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина поздравила всех с Днем вышиванки.
«Вышиванка – это оберег каждого украинца, символ Украины и наша идентичность», – написала теннисистка в инстаграме.
Ранее Свитолина сообщила о своей беременности.
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