Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. СВИТОЛИНА: «Вышиванка – оберег каждого украинца, наша идентичность»
Другие новости
19 мая 2022, 15:15 |
599
0

ФОТО. СВИТОЛИНА: «Вышиванка – оберег каждого украинца, наша идентичность»

Украинская теннисистка – о симвозизме

19 мая 2022, 15:15 |
599
0
ФОТО. СВИТОЛИНА: «Вышиванка – оберег каждого украинца, наша идентичность»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поздравила всех с Днем вышиванки.

«Вышиванка – это оберег каждого украинца, символ Украины и наша идентичность», – написала теннисистка в инстаграме.

Ранее Свитолина сообщила о своей беременности.

По теме:
ФОТО. Пес Патрон поздравил украинцев с Днем вышиванки
ФОТО. Андрей Шевченко пришел на утреннее шоу в вышиванке
ФОТО. Привет, подружка. Цуренко встретилась с Костюк на Ролан Гаррос
Элина Свитолина День вышиванки lifestyle
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

WTA не будет снимать очки с британских турниров из-за недопуска россиянок
Теннис | 19 мая 2022, 11:30 0
WTA не будет снимать очки с британских турниров из-за недопуска россиянок
WTA не будет снимать очки с британских турниров из-за недопуска россиянок

Решения по Уимблдону пока нет

Моуриньо хочет подписать в Рому вундеркинда из Шахтера
Футбол | 18 мая 2022, 16:07 0
Моуриньо хочет подписать в Рому вундеркинда из Шахтера
Моуриньо хочет подписать в Рому вундеркинда из Шахтера

Михаил Мудрик заинтересовал клуб из столицы Италии

Айнтрахт – Рейнджерс – 1:1 (пен. 5:4). Финал ЛЕ. Видео голов и обзор матча
Футбол | 19.05.2022, 01:35
Айнтрахт – Рейнджерс – 1:1 (пен. 5:4). Финал ЛЕ. Видео голов и обзор матча
Айнтрахт – Рейнджерс – 1:1 (пен. 5:4). Финал ЛЕ. Видео голов и обзор матча
Три топ-клуба заинтересованы в подписании Лунина
Футбол | 18.05.2022, 19:14
Три топ-клуба заинтересованы в подписании Лунина
Три топ-клуба заинтересованы в подписании Лунина
Помешал Айнтрахт. Динамо не будет сеяным в плей-офф квалификации ЛЧ
Футбол | 19.05.2022, 08:35
Помешал Айнтрахт. Динамо не будет сеяным в плей-офф квалификации ЛЧ
Помешал Айнтрахт. Динамо не будет сеяным в плей-офф квалификации ЛЧ
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Суркис прояснил, продолжит ли Луческу работу с Динамо
Суркис прояснил, продолжит ли Луческу работу с Динамо
17.05.2022, 19:46
Футбол
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Не верю, что Зеленский будет диктатором»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Не верю, что Зеленский будет диктатором»
18.05.2022, 12:43 28
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Я думал о реванше с Фьюри, но сейчас я в другом мире»
Владимир КЛИЧКО: «Я думал о реванше с Фьюри, но сейчас я в другом мире»
18.05.2022, 10:12 5
Бокс
Айнтрахт - победитель Лиги Европы!
Айнтрахт - победитель Лиги Европы!
19.05.2022, 00:56 2
Футбол
Основатель Азова прокомментировал ход эвакуации защитников Мариуполя
Основатель Азова прокомментировал ход эвакуации защитников Мариуполя
17.05.2022, 21:10 1
Война
Украинские партизаны взорвали российский бронепоезд в Мелитополе
Украинские партизаны взорвали российский бронепоезд в Мелитополе
18.05.2022, 17:33 3
Война
Выбор Петракова. Пять игроков отчислены из состава сборной Украины
Выбор Петракова. Пять игроков отчислены из состава сборной Украины
18.05.2022, 23:43 17
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Военное положение в Украине продлили еще на 3 месяца
ОФИЦИАЛЬНО. Военное положение в Украине продлили еще на 3 месяца
18.05.2022, 18:17 3
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем