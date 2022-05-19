Сергей СТАХОВСКИЙ: «Адекватные россияне либо убиты, либо сидят»

Украинский теннисист Сергей Стаховский после увиденного в Буче и Ирпене рассказал, что у него не осталось иллюзий по поводу того, что из себя представляет современная россия.

«Если мы 8 лет пытались поверить, что в россии очень много адекватных людей, которые не позволят никакой войны, будут пытаться наоборот все это остановить, то об этом нужно забыть. Нет в россии адекватных людей, которые готовы за свою позицию что-нибудь сделать. Они либо убиты, либо сидят. А остальные не готовы ни на какие шаги. Поэтому, на самом деле, мы один на один с россиянами.

Это может звучать грубо, но я осуждаю каждого из них. Это будет коллективная ответственность. И все равно где они живут. Если они живут в другой стране и у них другой паспорт – хорошо. Только не нужно вписываться за россию и жаловаться на то, что россиян сейчас плохо воспринимают. Русских иначе воспринимать и не могут потому, что они делают.

Думаю, достаточно информации в интернете, СБУ много записей перехватов преподавало, где россияне говорят, что все правильно, что надо украинцев убивать. Это, к сожалению, и есть сущность россии. Нам нужно понимать, что следующие 40 лет, пока там это поколение не погибнет, пока не родится новое, которое, возможно, будет хотеть примирения и нормальной жизни, а мы не знаем, будет ли оно этого хотеть, то у нас не будет покоя на границе», – сказал Стаховский.