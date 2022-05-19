Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сергей СТАХОВСКИЙ: «Адекватные россияне либо убиты, либо сидят»
Другие новости
19 мая 2022, 14:45 | Обновлено 19 мая 2022, 14:57
111
0

Сергей СТАХОВСКИЙ: «Адекватные россияне либо убиты, либо сидят»

Украинский теннисист уверен, что нужно готовиться жить в постоянной вражде

19 мая 2022, 14:45 | Обновлено 19 мая 2022, 14:57
111
0
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Адекватные россияне либо убиты, либо сидят»
фото из открытых источников

Украинский теннисист Сергей Стаховский после увиденного в Буче и Ирпене рассказал, что у него не осталось иллюзий по поводу того, что из себя представляет современная россия.

«Если мы 8 лет пытались поверить, что в россии очень много адекватных людей, которые не позволят никакой войны, будут пытаться наоборот все это остановить, то об этом нужно забыть. Нет в россии адекватных людей, которые готовы за свою позицию что-нибудь сделать. Они либо убиты, либо сидят. А остальные не готовы ни на какие шаги. Поэтому, на самом деле, мы один на один с россиянами.

Это может звучать грубо, но я осуждаю каждого из них. Это будет коллективная ответственность. И все равно где они живут. Если они живут в другой стране и у них другой паспорт – хорошо. Только не нужно вписываться за россию и жаловаться на то, что россиян сейчас плохо воспринимают. Русских иначе воспринимать и не могут потому, что они делают.

Думаю, достаточно информации в интернете, СБУ много записей перехватов преподавало, где россияне говорят, что все правильно, что надо украинцев убивать. Это, к сожалению, и есть сущность россии. Нам нужно понимать, что следующие 40 лет, пока там это поколение не погибнет, пока не родится новое, которое, возможно, будет хотеть примирения и нормальной жизни, а мы не знаем, будет ли оно этого хотеть, то у нас не будет покоя на границе», – сказал Стаховский.

По теме:
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Спорт невозможно остановить, страна должна жить»
Што? СБУ задержала брата Царева на попытке организовать диверсии
Владимир КЛИЧКО – о путине: «Как можно убедить сумасшедшего?»
Сергей Стаховский российско-украинская война
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник XSport
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пять выводов после трех матчей сборной Украины
Футбол | 19 мая 2022, 10:38 15
Пять выводов после трех матчей сборной Украины
Пять выводов после трех матчей сборной Украины

И минус пять футболистов

Три топ-клуба заинтересованы в подписании Лунина
Футбол | 18 мая 2022, 19:14 4
Три топ-клуба заинтересованы в подписании Лунина
Три топ-клуба заинтересованы в подписании Лунина

Украинский вратарь летом может покинуть мадридский «Реал»

Украинские партизаны взорвали российский бронепоезд в Мелитополе
Война | 18.05.2022, 17:33
Украинские партизаны взорвали российский бронепоезд в Мелитополе
Украинские партизаны взорвали российский бронепоезд в Мелитополе
WTA не будет снимать очки с британских турниров из-за недопуска россиянок
Теннис | 19.05.2022, 11:30
WTA не будет снимать очки с британских турниров из-за недопуска россиянок
WTA не будет снимать очки с британских турниров из-за недопуска россиянок
ФОТО. Привет, подружка. Цуренко встретилась с Костюк на Ролан Гаррос
Теннис | 18.05.2022, 20:58
ФОТО. Привет, подружка. Цуренко встретилась с Костюк на Ролан Гаррос
ФОТО. Привет, подружка. Цуренко встретилась с Костюк на Ролан Гаррос
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Владимир КЛИЧКО: «Я думал о реванше с Фьюри, но сейчас я в другом мире»
Владимир КЛИЧКО: «Я думал о реванше с Фьюри, но сейчас я в другом мире»
18.05.2022, 10:12 5
Бокс
Клопп оценил шансы Ливерпуля на чемпионство в АПЛ
Клопп оценил шансы Ливерпуля на чемпионство в АПЛ
18.05.2022, 05:30 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Военное положение в Украине продлили еще на 3 месяца
ОФИЦИАЛЬНО. Военное положение в Украине продлили еще на 3 месяца
18.05.2022, 18:17 3
Война
Триумф Айнтрахта в ЛЕ, ничья сборной Украины, топовые претенденты на Лунина
Триумф Айнтрахта в ЛЕ, ничья сборной Украины, топовые претенденты на Лунина
19.05.2022, 06:20
Другие виды
Где смотреть товарищеский матч Эмполи – Украина
Где смотреть товарищеский матч Эмполи – Украина
17.05.2022, 15:36 5
Футбол
ФОТО. Андрей Шевченко встретился с Президентом Украины
ФОТО. Андрей Шевченко встретился с Президентом Украины
18.05.2022, 16:38
Война
Ударное начало второго тайма. Сборная Украины обыграла Эмполи
Ударное начало второго тайма. Сборная Украины обыграла Эмполи
17.05.2022, 23:23 8
Футбол
Моуриньо хочет подписать в Рому вундеркинда из Шахтера
Моуриньо хочет подписать в Рому вундеркинда из Шахтера
18.05.2022, 16:07
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем