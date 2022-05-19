Андрей ШЕВЧЕНКО: «Спорт невозможно остановить, страна должна жить»

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, возможно ли проведение следующего чемпионата в условиях войны.

«Нам нужно найти выход, чтобы сбалансировать это все. Я думаю, страна должна жить. Все зависит от того, какая будет критическая обстановка. На сегодняшний день – очень тяжелая, но часть нашей земли освободили, мы отодвинули врага.

Скоро начнутся официальные игры сборной Украины, и это очень важное событие – прежде всего, для всей нации, для болельщиков, вообще для каждого игрока. И независимо от результата, я уверен, что тренерский состав и футболисты сделают все, чтобы команда была подготовлена и выступила на максимуме. Они отдадут все силы, и мы будем гордиться только за то, что они это будут делать на максимуме своих возможностей.

Мы все прекрасно понимаем, что спорт невозможно остановить, неправильно будет его останавливать. Но нужно найти определенный баланс, чтобы все эти структуры работали, и только на благо страны», – сказал Шевченко.

Ранее Андрей Шевченко заявил, что российские спортсмены не должны участвовать ни в одном турнире.