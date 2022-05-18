ШЕВЧЕНКО: «Российские спортсмены не должны участвовать ни в одном турнире»

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказал свою позицию касаемо отстранения российских спортсменов.

– Какова ваша позиция по отстранению российских футболистов?

– Я считаю с первых дней, что в Украине есть война. Ни один российский спортсмен не должен участвовать ни в одном соревновании. Это касается всех видов спорта. Это моя позиция.

– Общаетесь ли вы с кем-то из российских спортсменов, футболистов?

– Нет, я не общаюсь. У меня есть своя позиция и я ее везде высказываю. Я поддерживаю свой народ, свою страну. Сегодня украинские спортсмены лишены вообще какой-то возможности участвовать, мы говорим и о детях, которые лишены возможности чем-то заниматься здесь. Здесь летают бомбы, взрываются снаряды, идет полноценная война, – сказал Шевченко.