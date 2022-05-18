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  4. ШЕВЧЕНКО: «Российские спортсмены не должны участвовать ни в одном турнире»
Украина. Премьер лига
18 мая 2022, 20:26 |
652
2

ШЕВЧЕНКО: «Российские спортсмены не должны участвовать ни в одном турнире»

Бывший тренер сборной Украины объяснил свою позицию

18 мая 2022, 20:26 |
652
2
ШЕВЧЕНКО: «Российские спортсмены не должны участвовать ни в одном турнире»
УАФ. Андрей Шевченко

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказал свою позицию касаемо отстранения российских спортсменов.

– Какова ваша позиция по отстранению российских футболистов?
– Я считаю с первых дней, что в Украине есть война. Ни один российский спортсмен не должен участвовать ни в одном соревновании. Это касается всех видов спорта. Это моя позиция.

– Общаетесь ли вы с кем-то из российских спортсменов, футболистов?
– Нет, я не общаюсь. У меня есть своя позиция и я ее везде высказываю. Я поддерживаю свой народ, свою страну. Сегодня украинские спортсмены лишены вообще какой-то возможности участвовать, мы говорим и о детях, которые лишены возможности чем-то заниматься здесь. Здесь летают бомбы, взрываются снаряды, идет полноценная война, – сказал Шевченко.

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Источник Трибуна
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Комментарии 2
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Rolan Stkomarovskiy
Російський спорт треба банити, бо Росія руйнує спорт та нормальне життя в Україні для мільйонів людей. Деякі області - залишились без шкіл, інфраструктури, безпеки та нормального буття.  Це мільйони людей. Українські спортсмени в постійному стресі, далеко від своїх домівок та можливостей тренуватись. Це і діти, і юнаки, і дорослі. Увесь український спорт в небезпеці та в небезпечних умовах.
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Andrey_1992
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