ШЕВЧЕНКО: «Российские спортсмены не должны участвовать ни в одном турнире»
Бывший тренер сборной Украины объяснил свою позицию
Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказал свою позицию касаемо отстранения российских спортсменов.
– Какова ваша позиция по отстранению российских футболистов?
– Я считаю с первых дней, что в Украине есть война. Ни один российский спортсмен не должен участвовать ни в одном соревновании. Это касается всех видов спорта. Это моя позиция.
– Общаетесь ли вы с кем-то из российских спортсменов, футболистов?
– Нет, я не общаюсь. У меня есть своя позиция и я ее везде высказываю. Я поддерживаю свой народ, свою страну. Сегодня украинские спортсмены лишены вообще какой-то возможности участвовать, мы говорим и о детях, которые лишены возможности чем-то заниматься здесь. Здесь летают бомбы, взрываются снаряды, идет полноценная война, – сказал Шевченко.
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