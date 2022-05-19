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  4. Луческу ответил на вопрос о размере своей зарплаты в Динамо
Украина. Премьер лига
19 мая 2022, 12:04 |
913
2

Луческу ответил на вопрос о размере своей зарплаты в Динамо

Для опытного специалиста куда важнее, чем деньги, возможность оставаться в футболе

19 мая 2022, 12:04 |
913
2
Луческу ответил на вопрос о размере своей зарплаты в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

76-летний главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в общении с румынскими журналистами ответил на вопрос о размере своей зарплаты в киевском клубе.

«Неважно, какая у меня сейчас зарплата. Моя зарплата на самом деле не так важна, как то, что предлагает мне футбол. Я продолжаю работать, активен, динамичен, думаю, принимаю решения. Это моя жизнь!» - сказал Луческу.

Ранее в СМИ сообщалось, что Луческу входит в топ-5 самых высокооплачиваемых румынских тренеров. Его оклад в «Динамо» составляет порядка 1,2 миллиона евро за сезон.

 

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Мирча Луческу Динамо Киев зарплаты
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Источник Gazeta Sporturilor
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Remark
Давайте, орки, минусуйте.
Но у Суркисов все по черному в плане ЗП, что у игроков, что в тренерском штабе. Возможно, низкооплачиваемые работники и получают в белую, но все остальные точно в конвертах получают реальную ЗП.
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