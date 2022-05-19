Луческу ответил на вопрос о размере своей зарплаты в Динамо
Для опытного специалиста куда важнее, чем деньги, возможность оставаться в футболе
76-летний главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в общении с румынскими журналистами ответил на вопрос о размере своей зарплаты в киевском клубе.
«Неважно, какая у меня сейчас зарплата. Моя зарплата на самом деле не так важна, как то, что предлагает мне футбол. Я продолжаю работать, активен, динамичен, думаю, принимаю решения. Это моя жизнь!» - сказал Луческу.
Ранее в СМИ сообщалось, что Луческу входит в топ-5 самых высокооплачиваемых румынских тренеров. Его оклад в «Динамо» составляет порядка 1,2 миллиона евро за сезон.
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Но у Суркисов все по черному в плане ЗП, что у игроков, что в тренерском штабе. Возможно, низкооплачиваемые работники и получают в белую, но все остальные точно в конвертах получают реальную ЗП.