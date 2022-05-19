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  4. WTA не будет снимать очки с британских турниров из-за недопуска россиянок
WTA
19 мая 2022, 11:30 |
93
0

WTA не будет снимать очки с британских турниров из-за недопуска россиянок

Решения по Уимблдону пока нет

19 мая 2022, 11:30 |
93
0
WTA не будет снимать очки с британских турниров из-за недопуска россиянок
WTA

WTA последовала примеру ATP и приняла решение не снимать рейтинговые очки за травяный турниры в Великобритании, которые пройдут в следующем месяце.

Но Уимблдон все еще может быть лишен очков из-за отказа допустить до соревнований российских и белорусских игроков после военного вторжения в Украину.

Сообщается, что решение по Уимблдону будет вынесено в ближайшие дни.

Источник сообщает, что ATP и WTA в конечном итоге могут принять разные решения касательно травяного мейджора.

Перед Уимблдоном в состоятся турниры WTA 250 в Ноттингеме и Бирмингеме, а также WTA 500 в Истборне.
 

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Источник BBC
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