WTA не будет снимать очки с британских турниров из-за недопуска россиянок
Решения по Уимблдону пока нет
WTA последовала примеру ATP и приняла решение не снимать рейтинговые очки за травяный турниры в Великобритании, которые пройдут в следующем месяце.
Но Уимблдон все еще может быть лишен очков из-за отказа допустить до соревнований российских и белорусских игроков после военного вторжения в Украину.
Сообщается, что решение по Уимблдону будет вынесено в ближайшие дни.
Источник сообщает, что ATP и WTA в конечном итоге могут принять разные решения касательно травяного мейджора.
Перед Уимблдоном в состоятся турниры WTA 250 в Ноттингеме и Бирмингеме, а также WTA 500 в Истборне.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
И минус пять футболистов
Украинки увиделись в Париже