WTA не будет снимать очки с британских турниров из-за недопуска россиянок

WTA последовала примеру ATP и приняла решение не снимать рейтинговые очки за травяный турниры в Великобритании, которые пройдут в следующем месяце.

Но Уимблдон все еще может быть лишен очков из-за отказа допустить до соревнований российских и белорусских игроков после военного вторжения в Украину.

Сообщается, что решение по Уимблдону будет вынесено в ближайшие дни.

Источник сообщает, что ATP и WTA в конечном итоге могут принять разные решения касательно травяного мейджора.

Перед Уимблдоном в состоятся турниры WTA 250 в Ноттингеме и Бирмингеме, а также WTA 500 в Истборне.

