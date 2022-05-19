ПСЖ прекратил продажу футболок Мбаппе

Французский ПСЖ в своем онлайн-магазине прекратил продажу футболок Килиана Мбаппе.

Ранее сообщалось, что 23-летний француз вскоре выступит с заявлением об уходе из ПСЖ, поскольку мадридский «Реал» закрыл сделку о его подписании в качестве свободного агента.

В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 36 голов и 26 ассиста в 45 матчах за ПСЖ во всех турнирах.