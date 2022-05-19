Франция19 мая 2022, 10:55 | Обновлено 19 мая 2022, 11:08
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ПСЖ прекратил продажу футболок Мбаппе
Похоже, уход Килиана неизбежен
19 мая 2022, 10:55 | Обновлено 19 мая 2022, 11:08
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Французский ПСЖ в своем онлайн-магазине прекратил продажу футболок Килиана Мбаппе.
Ранее сообщалось, что 23-летний француз вскоре выступит с заявлением об уходе из ПСЖ, поскольку мадридский «Реал» закрыл сделку о его подписании в качестве свободного агента.
В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 36 голов и 26 ассиста в 45 матчах за ПСЖ во всех турнирах.
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