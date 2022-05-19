Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ прекратил продажу футболок Мбаппе
Франция
19 мая 2022, 10:55 | Обновлено 19 мая 2022, 11:08
304
0

ПСЖ прекратил продажу футболок Мбаппе

Похоже, уход Килиана неизбежен

19 мая 2022, 10:55 | Обновлено 19 мая 2022, 11:08
304
0
ПСЖ прекратил продажу футболок Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский ПСЖ в своем онлайн-магазине прекратил продажу футболок Килиана Мбаппе.

Ранее сообщалось, что 23-летний француз вскоре выступит с заявлением об уходе из ПСЖ, поскольку мадридский «Реал» закрыл сделку о его подписании в качестве свободного агента.

В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 36 голов и 26 ассиста в 45 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

По теме:
Ювентус готов выкупить Морату у Атлетико
Лацио согласовал трансфер хавбека Шахтера за 8 миллионов евро
Три топ-клуба заинтересованы в подписании Лунина
трансферы Реал Мадрид Килиан Мбаппе ПСЖ трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинские партизаны взорвали российский бронепоезд в Мелитополе
Война | 18 мая 2022, 17:33 3
Украинские партизаны взорвали российский бронепоезд в Мелитополе
Украинские партизаны взорвали российский бронепоезд в Мелитополе

Был подорван вагон с личным составом

Айнтрахт выиграл еврокубок впервые за последние 42 года
Футбол | 19 мая 2022, 07:38 0
Айнтрахт выиграл еврокубок впервые за последние 42 года
Айнтрахт выиграл еврокубок впервые за последние 42 года

Франкфуртская команда выигрывала Кубок УЕФА в 1980-м

Левандовски согласовал трехлетний контракт с Барселоной
Футбол | 18.05.2022, 10:34
Левандовски согласовал трехлетний контракт с Барселоной
Левандовски согласовал трехлетний контракт с Барселоной
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Хоккей | 18.05.2022, 23:27
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
Футбол | 19.05.2022, 07:00
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
38-летний боксер умер после инфаркта, который у него случился в ринге
38-летний боксер умер после инфаркта, который у него случился в ринге
18.05.2022, 08:34 2
Бокс
Суркис рассказал, кого готов продать летом и будет ли в Динамо распродажа
Суркис рассказал, кого готов продать летом и будет ли в Динамо распродажа
17.05.2022, 19:27 5
Футбол
Ударное начало второго тайма. Сборная Украины обыграла Эмполи
Ударное начало второго тайма. Сборная Украины обыграла Эмполи
17.05.2022, 23:23 8
Футбол
Основатель Азова прокомментировал ход эвакуации защитников Мариуполя
Основатель Азова прокомментировал ход эвакуации защитников Мариуполя
17.05.2022, 21:10 1
Война
Три топ-клуба заинтересованы в подписании Лунина
Три топ-клуба заинтересованы в подписании Лунина
18.05.2022, 19:14 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Военное положение в Украине продлили еще на 3 месяца
ОФИЦИАЛЬНО. Военное положение в Украине продлили еще на 3 месяца
18.05.2022, 18:17 3
Война
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Не верю, что Зеленский будет диктатором»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Не верю, что Зеленский будет диктатором»
18.05.2022, 12:43 26
Футбол
Его отпустят к жене. Стала известна степень травмы Дениса Попова
Его отпустят к жене. Стала известна степень травмы Дениса Попова
18.05.2022, 00:50 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем