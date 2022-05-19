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  4. Капитан Рейнджерс: «Мы страшно разочарованы»
Лига Европы
19 мая 2022, 09:32 | Обновлено 19 мая 2022, 09:39
183
1

Капитан Рейнджерс: «Мы страшно разочарованы»

Джеймс Таверниер – о поражении в финале Лиги Европы

19 мая 2022, 09:32 | Обновлено 19 мая 2022, 09:39
183
1
Капитан Рейнджерс: «Мы страшно разочарованы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Таверниер

Капитан шотландского «Глазго Рейнджерс» Джеймс Таверниер прокомментировал поражение в финале Лиги Европы от немецкого «Айнтрахта» (1:1, пен. 4:5) в серии пенальти.

«Я горжусь каждым из наших парней и тем, как мы провели турнир, горжусь каждым болельщиком, которые обеспечили нам фантастическую поддержку. Мы просто не смогли победить в финале. Мы страшно разочарованы», - сказал Таверниер.

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Джеймс Таверньер Глазго Рейнджерс Лига Европы Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт - Рейнджерс
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Источник УЕФА
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