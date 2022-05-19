Капитан Рейнджерс: «Мы страшно разочарованы»

Капитан шотландского «Глазго Рейнджерс» Джеймс Таверниер прокомментировал поражение в финале Лиги Европы от немецкого «Айнтрахта» (1:1, пен. 4:5) в серии пенальти.

«Я горжусь каждым из наших парней и тем, как мы провели турнир, горжусь каждым болельщиком, которые обеспечили нам фантастическую поддержку. Мы просто не смогли победить в финале. Мы страшно разочарованы», - сказал Таверниер.