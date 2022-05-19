Лига Европы19 мая 2022, 09:32 | Обновлено 19 мая 2022, 09:39
183
1
Капитан Рейнджерс: «Мы страшно разочарованы»
Джеймс Таверниер – о поражении в финале Лиги Европы
19 мая 2022, 09:32 | Обновлено 19 мая 2022, 09:39
183
1
Капитан шотландского «Глазго Рейнджерс» Джеймс Таверниер прокомментировал поражение в финале Лиги Европы от немецкого «Айнтрахта» (1:1, пен. 4:5) в серии пенальти.
«Я горжусь каждым из наших парней и тем, как мы провели турнир, горжусь каждым болельщиком, которые обеспечили нам фантастическую поддержку. Мы просто не смогли победить в финале. Мы страшно разочарованы», - сказал Таверниер.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 мая 2022, 07:57 0
Виталий Пономарев оценил шансы команды выиграть чемпионат Украины
Футбол | 19 мая 2022, 00:56 2
Подопечные Гласнера в серии пенальти переиграли шотландский «Глазго Рейнджерс»
Футбол | 18.05.2022, 21:50
Футбол | 19.05.2022, 00:12
Футбол | 18.05.2022, 23:43
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Так на жаль
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.05.2022, 19:27 5
17.05.2022, 19:12
18.05.2022, 17:33 3
17.05.2022, 12:45 9
18.05.2022, 12:43 26
17.05.2022, 23:23 8
18.05.2022, 20:58 5
17.05.2022, 15:36 5