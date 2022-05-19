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Лига Европы
19 мая 2022, 09:13 | Обновлено 19 мая 2022, 09:16
135
0

Вратарь Айнтрахта: «Это победа всей команды»

Кевин Трапп – о триумфе в Лиге Европы

19 мая 2022, 09:13 | Обновлено 19 мая 2022, 09:16
135
0
Вратарь Айнтрахта: «Это победа всей команды»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Трапп

Голкипер немецкого «Айнтрахта» Кевин Трапп прокомментировал победу в финале Лиги Европы над шотландским «Глазго Рейнджерс» (1:1, пен. 5:4) в серии пенальти.

«Мы верили, что можем это сделать, но пришлось очень постараться. Мы не думали сдаваться и не теряли веры. Это самый невероятный опыт в нашей карьере. Я не герой матча. Герои - вся наша команда. Это победа не кого-то одного, это победа всей команды», - сказал Трапп.

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Кевин Трапп Глазго Рейнджерс Лига Европы Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт - Рейнджерс
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Источник УЕФА
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