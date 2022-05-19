Вратарь Айнтрахта: «Это победа всей команды»

Голкипер немецкого «Айнтрахта» Кевин Трапп прокомментировал победу в финале Лиги Европы над шотландским «Глазго Рейнджерс» (1:1, пен. 5:4) в серии пенальти.

«Мы верили, что можем это сделать, но пришлось очень постараться. Мы не думали сдаваться и не теряли веры. Это самый невероятный опыт в нашей карьере. Я не герой матча. Герои - вся наша команда. Это победа не кого-то одного, это победа всей команды», - сказал Трапп.