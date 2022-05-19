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  4. Наставник Руха U-19: «Мы заслуживаем играть в Юношеской лиге УЕФА»
Украина. Премьер лига
19 мая 2022, 07:57 |
154
0

Наставник Руха U-19: «Мы заслуживаем играть в Юношеской лиге УЕФА»

Виталий Пономарев оценил шансы команды выиграть чемпионат Украины

19 мая 2022, 07:57 |
154
0
Наставник Руха U-19: «Мы заслуживаем играть в Юношеской лиге УЕФА»
ФК Рух Львов. Виталий Пономарев

Главный тренер «Руха» U-19 Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча с «Колосом», который может дать клубу путевку в Юношескую лигу УЕФА.

«Думаю, наша команда заслуживает бороться за самые высокие места. За предыдущие 16 туров, мы имели только одно поражение и считаю, что мы должны были доиграть эти игры, чтобы они были по спортивному принципу, объективно и честно», - сказал Пономарев.

Напомним, досрочно определить чемпиона в первенстве Украины U-19 по текущему положению в турнирной таблице не было возможности, поскольку три претендента на титул, «Динамо», «Рух» и «Шахтер», до 24 февраля подошли с разным количеством сыгранных матчей.

Последний отложенный поединок «Рух» должен провести в Польше 20 мая, и в случае победы станет чемпионом и выйдет в Юношескую лигу УЕФА.

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Виталий Пономарев Рух Львов Юношеская лига УЕФА
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Источник Футбол 1/2/3
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