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  4. Форвард Руха U-19 – о Юношеской лиге УЕФА: «Остался последний шаг»
Украина. Премьер лига
18 мая 2022, 13:31 |
274
1

Форвард Руха U-19 – о Юношеской лиге УЕФА: «Остался последний шаг»

Львовский клуб может попасть в Юношескую лигу УЕФА

18 мая 2022, 13:31 |
274
1
Форвард Руха U-19 – о Юношеской лиге УЕФА: «Остался последний шаг»
ФК Рух Львов. Ярослав Карабин

Нападающий львовского «Руха» U-19 Ярослав Карабин поделился впечатлениями после победы над «Ингульцом», а также прокомментировал последний матч с «Колосом», который может дать клубу путевку в Юношескую лигу УЕФА.

«Очень приятно, что наши товарищи поляки, приняли нас, предоставили такие хорошие условия и поле. Остался один поединок, я думаю, что должны добыть три очка.

Для нас очень важно, что команда не доходила так далеко, чтобы можно было играть в Лиге Чемпионов. Все мечтают об этом и до нашей мечты остался один матч», - сказал Карабин.

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Рух Львов Юношеская лига УЕФА Ярослав Карабин
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Источник Футбол 1/2/3
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Maks Maks
Всем интересно, сколько Козловский забашлял Павелке, что бы для Руха сделали исключение и разрешили играть, пока в стране военное положение?
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