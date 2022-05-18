Форвард Руха U-19 – о Юношеской лиге УЕФА: «Остался последний шаг»

Нападающий львовского «Руха» U-19 Ярослав Карабин поделился впечатлениями после победы над «Ингульцом», а также прокомментировал последний матч с «Колосом», который может дать клубу путевку в Юношескую лигу УЕФА.

«Очень приятно, что наши товарищи поляки, приняли нас, предоставили такие хорошие условия и поле. Остался один поединок, я думаю, что должны добыть три очка.

Для нас очень важно, что команда не доходила так далеко, чтобы можно было играть в Лиге Чемпионов. Все мечтают об этом и до нашей мечты остался один матч», - сказал Карабин.