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  4. Айнтрахт выиграл еврокубок впервые за последние 42 года
Лига Европы
19 мая 2022, 07:38 | Обновлено 19 мая 2022, 07:44
630
0

Айнтрахт выиграл еврокубок впервые за последние 42 года

Франкфуртская команда выигрывала Кубок УЕФА в 1980-м

19 мая 2022, 07:38 | Обновлено 19 мая 2022, 07:44
630
0
Айнтрахт выиграл еврокубок впервые за последние 42 года
Getty Images/Global Images Ukraine

Немецкий «Айнтрахт» стал победителем Лиги Европы 2021/22, переиграв в решающем матче шотландский «Рейнджерс» (1:1, пен. 5:4) в серии пенальти.

Это третий еврокубок в истории «Айнтрахта». Ранее клуб из Франкфурта выигрывал Кубок Интертото (1967) и Кубок УЕФА (1980).

Добавим, что в следующем сезоне «Айнтрахт» выступит на групповой стадии Лиги чемпионов.

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Глазго Рейнджерс Лига Европы Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт - Рейнджерс
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Источник Sport.ua
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