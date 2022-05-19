Лига Европы19 мая 2022, 07:38 | Обновлено 19 мая 2022, 07:44
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Айнтрахт выиграл еврокубок впервые за последние 42 года
Франкфуртская команда выигрывала Кубок УЕФА в 1980-м
19 мая 2022, 07:38 | Обновлено 19 мая 2022, 07:44
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Немецкий «Айнтрахт» стал победителем Лиги Европы 2021/22, переиграв в решающем матче шотландский «Рейнджерс» (1:1, пен. 5:4) в серии пенальти.
Это третий еврокубок в истории «Айнтрахта». Ранее клуб из Франкфурта выигрывал Кубок Интертото (1967) и Кубок УЕФА (1980).
Добавим, что в следующем сезоне «Айнтрахт» выступит на групповой стадии Лиги чемпионов.
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