Джованни ВАН БРОНКХОРСТ: «Очень обидно, ведь мы были так близки к трофею»

Главный тренер «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст и капитан шотландской команды Джеймс Таверниер прокомментировали поражение в финале Лиги Европы.

«Мы сделали все для победы. Пенальти - это лотерея, сегодня просто был не наш день. Игроки выложись полностью, игра была очень тяжелой. Очень обидно, ведь мы были так близки к трофею. Если побеждаешь - память на всю жизнь, уступаешь - тебе остается горечь поражения», - сказал ван Бронкхорст.

«Я горжусь каждым из наших парней и тем, как мы провели турнир, горжусь каждым болельщиком, которые обеспечили нам фантастическую поддержку. Мы просто не смогли победить в финале. Мы страшно разочарованы», - отметил Таверниер.