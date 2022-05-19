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  4. Джованни ВАН БРОНКХОРСТ: «Очень обидно, ведь мы были так близки к трофею»
Лига Европы
19 мая 2022, 06:00 | Обновлено 19 мая 2022, 06:01
194
0

Джованни ВАН БРОНКХОРСТ: «Очень обидно, ведь мы были так близки к трофею»

Шотландский «Рейнджерс» уступил в финале Лиги Европы

19 мая 2022, 06:00 | Обновлено 19 мая 2022, 06:01
194
0
Джованни ВАН БРОНКХОРСТ: «Очень обидно, ведь мы были так близки к трофею»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст и капитан шотландской команды Джеймс Таверниер прокомментировали поражение в финале Лиги Европы.

«Мы сделали все для победы. Пенальти - это лотерея, сегодня просто был не наш день. Игроки выложись полностью, игра была очень тяжелой. Очень обидно, ведь мы были так близки к трофею. Если побеждаешь - память на всю жизнь, уступаешь - тебе остается горечь поражения», - сказал ван Бронкхорст.

«Я горжусь каждым из наших парней и тем, как мы провели турнир, горжусь каждым болельщиком, которые обеспечили нам фантастическую поддержку. Мы просто не смогли победить в финале. Мы страшно разочарованы», - отметил Таверниер.

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Глазго Рейнджерс Лига Европы Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт - Рейнджерс Джованни ван Бронкхорст
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Источник УЕФА
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