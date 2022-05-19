Дарио СРНА: «Благодарю Риеку и всю Хорватию за помощь Украине»
Директор «Шахтера» посетил матч сборной Украины в Хорватии
Директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна посетил товарищеский матч хорватской «Риеки» и сборной Украины (1:1).
Перед началом поединка Срна и Игор Йовичевич вышли на газон стадиона «Руевица», завернувшись в украинский флаг, поблагодарили всех за поддержку и сказали слова поддержки украинцам.
«От имени Украины я хотел бы поблагодарить «Риеку» и всю Хорватию за помощь. Слава Украине. Украина – это Европа», – сказал Дарио.
«Мы рады, что у нас была возможность принять у себя сборную Украины, и благодарим всех, кто пришел на игру и поддержал нас в этой гуманитарной акции», - отметил генеральный директор «Риеки» Лука Иванчич.
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