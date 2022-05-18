Александр ЗУБКОВ: «Очень обидно было, когда не засчитали гол из-за офсайда»

Вингер сборной Украины Александр Зубков поделился впечатлениями от матча против «Риеки» (1:1).

«Мы должны набирать кондиции, так как впереди очень серьезные матчи. Основной целью сегодняшнего спарринга, думаю, было немного разбегаться. По моим ощущениям – это удалось. Теперь у нас есть два дня отдыха. Я останусь в Любляне, буду восстанавливаться. Возможно, дам себе дополнительную нагрузку в тренажерном зале.

Очень обидно было сегодня, когда не засчитали гол из-за офсайда. Тем не менее, я считаю, что мы должны были забивать еще. Мы впервые играли в таком составе, поэтому было некоторое недопонимание на поле.

Могу сказать по себе. Я присоединился к сборной 16 мая и сразу 17-го мы вылетели на игру в Италию. Немного тяжело было, но это не оправдание. В целом, спарринг был неплохой», – сказал Зубков.