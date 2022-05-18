Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ЗУБКОВ: «Очень обидно было, когда не засчитали гол из-за офсайда»
Чемпионат мира
18 мая 2022, 21:55 | Обновлено 18 мая 2022, 22:40
454
0

Александр ЗУБКОВ: «Очень обидно было, когда не засчитали гол из-за офсайда»

Игрок сборной Украины – о матче против «Риеки»

18 мая 2022, 21:55 | Обновлено 18 мая 2022, 22:40
454
0
Александр ЗУБКОВ: «Очень обидно было, когда не засчитали гол из-за офсайда»
УАФ

Вингер сборной Украины Александр Зубков поделился впечатлениями от матча против «Риеки» (1:1).

«Мы должны набирать кондиции, так как впереди очень серьезные матчи. Основной целью сегодняшнего спарринга, думаю, было немного разбегаться. По моим ощущениям – это удалось. Теперь у нас есть два дня отдыха. Я останусь в Любляне, буду восстанавливаться. Возможно, дам себе дополнительную нагрузку в тренажерном зале. 

Очень обидно было сегодня, когда не засчитали гол из-за офсайда. Тем не менее, я считаю, что мы должны были забивать еще. Мы впервые играли в таком составе, поэтому было некоторое недопонимание на поле.

Могу сказать по себе. Я присоединился к сборной 16 мая и сразу 17-го мы вылетели на игру в Италию. Немного тяжело было, но это не оправдание. В целом, спарринг был неплохой», – сказал Зубков.

По теме:
ФОТО. Как это было. Лучшие фрагменты матча сборной Украины против Риеки
ПЕТРАКОВ: «Теперь игроки едут на два дня в постель к женам работать»
Петраков рассказал о ближайших контрольных матчах сборной Украины
Александр Зубков товарищеские матчи Риека благотворительный матч сборная Украины по футболу ЧМ-2022 по футболу пресс-конференция
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Хоккей | 17 мая 2022, 22:45 1
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)

В Финляндии состоится чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе

Один игрок сборной Украины исключен из заявки на матч с Риекой
Футбол | 18 мая 2022, 17:10 1
Один игрок сборной Украины исключен из заявки на матч с Риекой
Один игрок сборной Украины исключен из заявки на матч с Риекой

Защитник Денис Попов получил травму ахиллового сухожилия

Три топ-клуба заинтересованы в подписании Лунина
Футбол | 18.05.2022, 19:14
Три топ-клуба заинтересованы в подписании Лунина
Три топ-клуба заинтересованы в подписании Лунина
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Не верю, что Зеленский будет диктатором»
Футбол | 18.05.2022, 12:43
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Не верю, что Зеленский будет диктатором»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Не верю, что Зеленский будет диктатором»
38-летний боксер умер после инфаркта, который у него случился в ринге
Бокс | 18.05.2022, 08:34
38-летний боксер умер после инфаркта, который у него случился в ринге
38-летний боксер умер после инфаркта, который у него случился в ринге
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Суркис прояснил, продолжит ли Луческу работу с Динамо
Суркис прояснил, продолжит ли Луческу работу с Динамо
17.05.2022, 19:46
Футбол
Сборная Украины: плюс три легионера, Беседин и Буяльский в заявке
Сборная Украины: плюс три легионера, Беседин и Буяльский в заявке
17.05.2022, 11:18 9
Футбол
Из Азовстали выехали автобусы с украинскими бойцами
Из Азовстали выехали автобусы с украинскими бойцами
16.05.2022, 23:23 4
Война
Ударное начало второго тайма. Сборная Украины обыграла Эмполи
Ударное начало второго тайма. Сборная Украины обыграла Эмполи
17.05.2022, 23:23 8
Футбол
Подробностей пока нет. Герои Мариуполя заявили, что выполнили приказ
Подробностей пока нет. Герои Мариуполя заявили, что выполнили приказ
16.05.2022, 21:45 5
Война
Стало известно, сколько Шахтер получит от Байера за Мудрика
Стало известно, сколько Шахтер получит от Байера за Мудрика
16.05.2022, 20:10 4
Футбол
Заявление ВСУ. Полсотни раненых бойцов Азовстали доставлены в Новоазовск
Заявление ВСУ. Полсотни раненых бойцов Азовстали доставлены в Новоазовск
17.05.2022, 00:23 4
Война
Кто выпустил? Нестор Шуфрич покинул территорию Украины
Кто выпустил? Нестор Шуфрич покинул территорию Украины
16.05.2022, 18:40 14
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем