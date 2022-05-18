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  4. ФОТО. Привет, подружка. Цуренко встретилась с Костюк на Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
18 мая 2022, 20:58 | Обновлено 18 мая 2022, 21:34
1444
4

ФОТО. Привет, подружка. Цуренко встретилась с Костюк на Ролан Гаррос

Украинки увиделись в Париже

18 мая 2022, 20:58 | Обновлено 18 мая 2022, 21:34
1444
4
ФОТО. Привет, подружка. Цуренко встретилась с Костюк на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинские теннисистки Леся Цуренко и Марта Костюк встретились в Париже, где сейчас проходит квалификация Открытого чемпионата Франции по теннису.

Леся пока что играет в отборе, где уже дошла до финала.

Марта стартует сразу с основной сетки.

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Rolan Stkomarovskiy
Чудові, справжні, щирі.
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+2
Александр Ад
дай бог зустрітися ім на корті десь в півфіналі
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+2
pricolist
Марта симпатяга
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0
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