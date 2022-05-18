ФОТО. Привет, подружка. Цуренко встретилась с Костюк на Ролан Гаррос

Украинские теннисистки Леся Цуренко и Марта Костюк встретились в Париже, где сейчас проходит квалификация Открытого чемпионата Франции по теннису.

Леся пока что играет в отборе, где уже дошла до финала.

Марта стартует сразу с основной сетки.