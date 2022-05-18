Ролан Гаррос18 мая 2022, 20:58 | Обновлено 18 мая 2022, 21:34
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ФОТО. Привет, подружка. Цуренко встретилась с Костюк на Ролан Гаррос
Украинки увиделись в Париже
18 мая 2022, 20:58 | Обновлено 18 мая 2022, 21:34
1444
4
Украинские теннисистки Леся Цуренко и Марта Костюк встретились в Париже, где сейчас проходит квалификация Открытого чемпионата Франции по теннису.
Леся пока что играет в отборе, где уже дошла до финала.
Марта стартует сразу с основной сетки.
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Комментарии 4
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Чудові, справжні, щирі.
дай бог зустрітися ім на корті десь в півфіналі
Марта симпатяга
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