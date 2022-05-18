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  4. Алексей БЕЛИК: «Не часто такое увидишь, когда играют два матча подряд»
Чемпионат мира
18 мая 2022, 19:46 | Обновлено 18 мая 2022, 19:47
160
0

Алексей БЕЛИК: «Не часто такое увидишь, когда играют два матча подряд»

Специалист рассказал, для чего сборной Украины контрольные матчи с клубами

18 мая 2022, 19:46 | Обновлено 18 мая 2022, 19:47
160
0
Алексей БЕЛИК: «Не часто такое увидишь, когда играют два матча подряд»
УАФ

Экс-игрок сборной Украины Алексей Белик поделился мнением о матче «Риека» – Украина.

«Тяжело одним словом выделить статус сегодняшнего матча. Для меня это контрольная игра в подготовительном периоде сборной. Не часто такое увидишь, когда играют два матча подряд. Это больше присуще клубному футболу. Но мы понимаем, в какой мы ситуации. В контексте сегодняшнего матча мы будем вспоминать вчерашний. 

Для меня цель этого матча – набрать физическое состояние игроков, привести их в общий знаменатель. После этих игр тренер определится с обоймой, которая в следующих играх будет готовиться к поединку с Шотландией», – сказал Белик.

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Источник Футбол 1/2/3
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