Алексей БЕЛИК: «Не часто такое увидишь, когда играют два матча подряд»

Экс-игрок сборной Украины Алексей Белик поделился мнением о матче «Риека» – Украина.

«Тяжело одним словом выделить статус сегодняшнего матча. Для меня это контрольная игра в подготовительном периоде сборной. Не часто такое увидишь, когда играют два матча подряд. Это больше присуще клубному футболу. Но мы понимаем, в какой мы ситуации. В контексте сегодняшнего матча мы будем вспоминать вчерашний.

Для меня цель этого матча – набрать физическое состояние игроков, привести их в общий знаменатель. После этих игр тренер определится с обоймой, которая в следующих играх будет готовиться к поединку с Шотландией», – сказал Белик.