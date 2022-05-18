Алексей БЕЛИК: «Не часто такое увидишь, когда играют два матча подряд»
Специалист рассказал, для чего сборной Украины контрольные матчи с клубами
Экс-игрок сборной Украины Алексей Белик поделился мнением о матче «Риека» – Украина.
«Тяжело одним словом выделить статус сегодняшнего матча. Для меня это контрольная игра в подготовительном периоде сборной. Не часто такое увидишь, когда играют два матча подряд. Это больше присуще клубному футболу. Но мы понимаем, в какой мы ситуации. В контексте сегодняшнего матча мы будем вспоминать вчерашний.
Для меня цель этого матча – набрать физическое состояние игроков, привести их в общий знаменатель. После этих игр тренер определится с обоймой, которая в следующих играх будет готовиться к поединку с Шотландией», – сказал Белик.
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