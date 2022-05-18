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  4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Зеленский в приподнятом настроении»
Украина
18 мая 2022, 18:57 |
1032
1

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Зеленский в приподнятом настроении»

Легенда футбола – о встрече с Президентом Украины

18 мая 2022, 18:57 |
1032
1
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Зеленский в приподнятом настроении»
Офис Президента Украины. Владимир Зеленский и Андрей Шевченко

Андрей Шевченко поделился впечатлениями от своей встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским:

– United 24. Чем занимается проект и какую роль вы в нем играете?
– Моя роль – амбасадор, посещение ивентов, по возможности сбор средств и информационная поддержка: говорить об Украине, говорить правду, что на самом деле происходит.

– Вы встречались с Президентом. Какой у него настрой?
– Президент очень позитивный, было просто приятно с ним пообщаться. Он в таком приподнятом настроении, с хорошей энергией. Мы все верим в нашу победу.

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