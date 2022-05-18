ФОТО. Андрей Шевченко встретился с Президентом Украины

Легенда мирового футбола Андрей Шевченко сегодня встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Шевченко стал первым послом UNITED24 – платформы для сбора пожертвований в помощь Украине.

«Андрей Шевченко стал первым послом UNITED 24. Андрей своим трудом и спортивными достижениями получил огромное доверие на международной арене. И теперь у него новая миссия – рассказывать миру о событиях в Украине и направить свой авторитет на увеличение международной помощи нашему государству. Уверен, тебе все удастся!», - говорится в заявлении Зеленского.