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  4. ФОТО. Андрей Шевченко встретился с Президентом Украины
Украина
18 мая 2022, 16:38 |
1095
0

ФОТО. Андрей Шевченко встретился с Президентом Украины

Легенда футбола стал послом фонда UNITED24

18 мая 2022, 16:38 |
1095
0
ФОТО. Андрей Шевченко встретился с Президентом Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Легенда мирового футбола Андрей Шевченко сегодня встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Шевченко стал первым послом UNITED24 – платформы для сбора пожертвований в помощь Украине.

«Андрей Шевченко стал первым послом UNITED 24. Андрей своим трудом и спортивными достижениями получил огромное доверие на международной арене. И теперь у него новая миссия – рассказывать миру о событиях в Украине и направить свой авторитет на увеличение международной помощи нашему государству. Уверен, тебе все удастся!», - говорится в заявлении Зеленского.

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