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Испания
18 мая 2022, 17:27 | Обновлено 18 мая 2022, 18:17
746
0

Диего Симеоне будет судиться с бывшей женой

Тренеру «Атлетико» не нравятся публичные высказывание бывшей супруги

18 мая 2022, 17:27 | Обновлено 18 мая 2022, 18:17
746
0
Диего Симеоне будет судиться с бывшей женой
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне решил подать в суд на свою бывшую жену, Каролину Бальдини. Несколько дней назад она выступила на аргентинском телевидении и подробно рассказала свою версию их расставания в 2014 году.

Симеоне публичное выступление Бальдини не понравилось. Он подаст в суд, чтобы запретить экс-жене публично говорить об их семье:

«Я устал от того, что она говорит. Ей прекрасно известно, что я никогда публично не обсуждал случившееся, никогда не говорил о том, какой ущерб это принесло. Но она продолжает говорить так, будто никто не помнит, что произошло.

Я устал пытаться заботиться о своих детях и защищать их от всего этого. Пути назад нет. Она нарушила прочный семейный кодекс, моё терпение кончилось».

У Симеоне и Бальдини трое совместных детей – сыновья Джанлука, Джулиано и Джованни. Также у тренера двое детей от его нынешней жены Карлы Перейры – это дочери Франческа и Валентина.

Ранее сообщалось о том, что Симеоне останется в «Атлетико» Мадрид.

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Источник La Nacion
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