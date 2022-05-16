Симеоне продолжит работать в Атлетико
Руководство клуба доверяет тренеру, который приносит результат
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне сообщил, что никуда не уйдет из клуба.
«Здесь нечего говорить. Не беспокойтесь – мы будем здесь, как и всегда», – сказал Симеоне.
По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, руководство «Атлетико» не контактировало ни с одним тренером. В клубе доверяют Симеоне и видят в нем тренера для настоящего и будущего.
«Атлетико» вышел в Лигу чемпионов по итогам этого сезона. Симеоне работает с «рохибланкос» с 2011 года. Под его руководством клуб взял 8 трофеев.
Ранее сообщалось, что Симеоне выводил «Атлетико» в Лигу чемпионов в каждом сезоне.
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