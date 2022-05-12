Симеоне в каждом сезоне выводит Атлетико в Лигу чемпионов

«Атлетико» в матче 36-го тура Ла Лиги обыграл «Эльче» (2:0) и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Отметим, что «матрасники» выходили в Лигу чемпионов во всех десяти сезонах, когда командой руководил Диего Симеоне.

После 36 сыгранных туров «Атлетико» располагается на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 67 очков. «Эльче» с 39 очками находится на 14-й строчке в таблице.

«Атлетико» выходил в финал Лиги чемпионов трижды (1974, 2014, 2016), но ни разу не смог завоевать трофей.