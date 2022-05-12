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Атлетико Мадрид
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Испания
12 мая 2022, 01:09 | Обновлено 12 мая 2022, 01:32
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0

Атлетико обыграл Эльче и вышел на третье место в Ла Лиге

Первые две строчки в чемпионате Испании заняты грандами испанского футбола

12 мая 2022, 01:09 | Обновлено 12 мая 2022, 01:32
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0
Атлетико обыграл Эльче и вышел на третье место в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Атлетико» в гостях обыграл «Эльче» (2:0).

Голы забивали Матеус Кунья и Родриго Де Пауль.

«Атлетико» поднялся на 3-е место в турнирной таблице (67 очков), опередив «Севилью» (66).

Впереди только два гранда испанского футбола – «Реал» (досрочный чемпион, 81 балл) и «Барселона» (72).

Ла Лига. 36-й тур

Эльче – Атлетико – 0:2

Голы: Кунья, 28, Родриго Де Пауль, 62

Алавес – Эспаньол – 2:1

Голы: де ла Фуэнте, 7, Эскаланте, 59 – Рауль ле Томас, 14

Осасуна – Хетафе – 1:1

Голы: Ойер, 9 – Торро, 20 (автогол)

Севилья – Мальорка – 0:0

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго де Пауль (Атлетико Мадрид).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Атлетико Мадрид).
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Источник Sport.ua
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