Атлетико обыграл Эльче и вышел на третье место в Ла Лиге
Первые две строчки в чемпионате Испании заняты грандами испанского футбола
В матче 36-го тура чемпионата Испании «Атлетико» в гостях обыграл «Эльче» (2:0).
Голы забивали Матеус Кунья и Родриго Де Пауль.
«Атлетико» поднялся на 3-е место в турнирной таблице (67 очков), опередив «Севилью» (66).
Впереди только два гранда испанского футбола – «Реал» (досрочный чемпион, 81 балл) и «Барселона» (72).
Ла Лига. 36-й тур
Эльче – Атлетико – 0:2
Голы: Кунья, 28, Родриго Де Пауль, 62
Алавес – Эспаньол – 2:1
Голы: де ла Фуэнте, 7, Эскаланте, 59 – Рауль ле Томас, 14
Осасуна – Хетафе – 1:1
Голы: Ойер, 9 – Торро, 20 (автогол)
Севилья – Мальорка – 0:0
События матча
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