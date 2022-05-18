Джованни ВАН БРОНКХОРСТ: «Горжусь тем, что вывел Рейнджерс в финал»

Главный тренер «Рейнджерс» Джованни Ван Бронкхорст рассказал о том, что для него значит финал Лиги Европы против «Айнтрахта» (18 мая):

«Я выиграл пять трофеев за четыре года в «Фейеноорде», но «Рейнджерс» - это другое. Это клуб, за который я играл три года в 90-х, и я горжусь тем, что вывел парней в финал. Это огромная возможность завоевать второй еврокубок для клуба.

Мы проделали потрясающий путь, и это будет потрясающий финал. Но финал хорош только тогда, когда ты выигрываешь».