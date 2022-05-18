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  4. Джованни ВАН БРОНКХОРСТ: «Горжусь тем, что вывел Рейнджерс в финал»
Лига Европы
18 мая 2022, 17:06 |
213
0

Джованни ВАН БРОНКХОРСТ: «Горжусь тем, что вывел Рейнджерс в финал»

Наставник «Рейнджерс» - о матче против «Айнтрахта»

18 мая 2022, 17:06 |
213
0
Джованни ВАН БРОНКХОРСТ: «Горжусь тем, что вывел Рейнджерс в финал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джованни Ван Бронкхорст

Главный тренер «Рейнджерс» Джованни Ван Бронкхорст рассказал о том, что для него значит финал Лиги Европы против «Айнтрахта» (18 мая):

«Я выиграл пять трофеев за четыре года в «Фейеноорде», но «Рейнджерс» - это другое. Это клуб, за который я играл три года в 90-х, и я горжусь тем, что вывел парней в финал. Это огромная возможность завоевать второй еврокубок для клуба.

Мы проделали потрясающий путь, и это будет потрясающий финал. Но финал хорош только тогда, когда ты выигрываешь».

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Джованни ван Бронкхорст Айнтрахт - Рейнджерс Глазго Рейнджерс Лига Европы
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Источник УЕФА
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