Джованни ВАН БРОНКХОРСТ: «Горжусь тем, что вывел Рейнджерс в финал»
Наставник «Рейнджерс» - о матче против «Айнтрахта»
Главный тренер «Рейнджерс» Джованни Ван Бронкхорст рассказал о том, что для него значит финал Лиги Европы против «Айнтрахта» (18 мая):
«Я выиграл пять трофеев за четыре года в «Фейеноорде», но «Рейнджерс» - это другое. Это клуб, за который я играл три года в 90-х, и я горжусь тем, что вывел парней в финал. Это огромная возможность завоевать второй еврокубок для клуба.
Мы проделали потрясающий путь, и это будет потрясающий финал. Но финал хорош только тогда, когда ты выигрываешь».
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