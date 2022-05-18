Завацкая снова проиграла Марино, завершив борьбу в отборе Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№210 WTA) завершила борьбу в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.



Во втором раунде отбора украинка уступила Ребекке Марино из Канады (№116 WTA).

Ролан Гаррос. Второй круг квалификации

Катарина Завацкая (Украина) – Ребекка Марино (Канада) – 1:6, 2:6

Отметим, что в марте Катарина проиграла канадке в квалификации турнира в Майами.

В следующем раунде Марино сыграет против Сион Мендез (№223 WTA) или Кэролайн Доулхайд (№173 WTA).