Ролан Гаррос18 мая 2022, 16:54 | Обновлено 18 мая 2022, 16:57
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Завацкая снова проиграла Марино, завершив борьбу в отборе Ролан Гаррос
Катарина не смогла пробиться в финал квалификации
18 мая 2022, 16:54 | Обновлено 18 мая 2022, 16:57
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Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№210 WTA) завершила борьбу в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
Во втором раунде отбора украинка уступила Ребекке Марино из Канады (№116 WTA).
Ролан Гаррос. Второй круг квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Ребекка Марино (Канада) – 1:6, 2:6
Отметим, что в марте Катарина проиграла канадке в квалификации турнира в Майами.
В следующем раунде Марино сыграет против Сион Мендез (№223 WTA) или Кэролайн Доулхайд (№173 WTA).
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Ожидаемо! После такой тяжёлой победы, над слабой итальянкой, ждать тут победу было - глупо.
та треба підтягувати фізіку
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