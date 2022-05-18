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  4. Завацкая снова проиграла Марино, завершив борьбу в отборе Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
18 мая 2022, 16:54 | Обновлено 18 мая 2022, 16:57
245
2

Завацкая снова проиграла Марино, завершив борьбу в отборе Ролан Гаррос

Катарина не смогла пробиться в финал квалификации

18 мая 2022, 16:54 | Обновлено 18 мая 2022, 16:57
245
2
Завацкая снова проиграла Марино, завершив борьбу в отборе Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№210 WTA) завершила борьбу в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
  
Во втором раунде отбора украинка уступила Ребекке Марино из Канады (№116 WTA). 

Ролан Гаррос. Второй круг квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Ребекка Марино (Канада) – 1:6, 2:6

Отметим, что в марте Катарина проиграла канадке в квалификации турнира в Майами.

В следующем раунде Марино сыграет против Сион Мендез (№223 WTA) или Кэролайн Доулхайд (№173 WTA).

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Источник Sport.ua
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Spectra
Ожидаемо! После такой тяжёлой победы, над слабой итальянкой, ждать тут победу было - глупо.
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0
Александр Ад
та треба підтягувати фізіку
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0
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