Майами. Завацкая и Снигур проиграли стартовые матчи

Украинские теннисистки турнира Дарья Снигур и Катарина Завацкая не смогли выиграть стартовые матчи на турнире WTA 1000 В Майами.



Катарина выступила впервые после сентября прошлого года и проиграла канадке Ребекке Марино, которая получила 24-й номер посева.



Дарья свой дебютный матч на турнире проиграла восьмой сеяной француженке Армони Тан.



Майами. Полуфинал квалификации

Катарина Завацкая (Украина) – Ребекка Марино (Канада) – 3:6, 2:6

Дарья Снигур (Украина) – Армони Тан (Франция) – 3:6, 2:6

Также в отборочном турнире Украину представят Даяна Ястремская и Леся Цуренко.