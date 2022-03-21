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Майами. Завацкая и Снигур проиграли стартовые матчи

Украинки не смогли пробиться в финал отбора

  • 21.03.2022 21:02
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Майами. Завацкая и Снигур проиграли стартовые матчи
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинские теннисистки турнира Дарья Снигур и Катарина Завацкая не смогли выиграть стартовые матчи на турнире WTA 1000 В Майами.
 
Катарина выступила впервые после сентября прошлого года и проиграла канадке Ребекке Марино, которая получила 24-й номер посева.
 
Дарья свой дебютный матч на турнире проиграла восьмой сеяной француженке Армони Тан.
 
Майами. Полуфинал квалификации

Катарина Завацкая (Украина) – Ребекка Марино (Канада) – 3:6, 2:6
Дарья Снигур (Украина) – Армони Тан (Франция) – 3:6, 2:6

Также в отборочном турнире Украину представят Даяна Ястремская и Леся Цуренко. 

Источник — Sport.ua

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