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  4. Траоре надеется вернуться в Украину и продолжить карьеру в Шахтере
Украина. Премьер лига
18 мая 2022, 15:55 |
706
0

Траоре надеется вернуться в Украину и продолжить карьеру в Шахтере

Форвард длительное время пребывал вне футбола из-за тяжелой травмы

18 мая 2022, 15:55 |
706
0
Траоре надеется вернуться в Украину и продолжить карьеру в Шахтере
Getty Images/Global Images Ukraine. Лассина Траоре

21-летний центрфорвард «Шахтера» Лассина Траоре надеется летом вернуться в Украину и рассчитывает, что к этому времени завершится война, развязанная рашистами.

«Я надеюсь, что война скоро закончится, и я смогу вернуться в Украину. Я прекрасно провел время там. Мы должны подождать и посмотреть, как будут обстоять дела примерно через полтора месяца. И что решит ФИФА. Но сейчас я в хорошей форме, я могу играть на самом высоком уровне где угодно», - сказал Траоре.

Ранее сообщалось, что подписать Траоре хочет турецкий «Фенербахче».

Напомним, Траоре перешел в «Шахтер» летом 2021 года из «Аякса» за 10 миллионов евро. Буркиниец провел за «горняков» 14 матчей, в которых забил 9 мячей. В конце сентября Лассиона получил травму колена, после чего на поле в официальных матчах уже не появлялся до нынешнего момента.

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Источник Voetbal International
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