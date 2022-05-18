Траоре надеется вернуться в Украину и продолжить карьеру в Шахтере

21-летний центрфорвард «Шахтера» Лассина Траоре надеется летом вернуться в Украину и рассчитывает, что к этому времени завершится война, развязанная рашистами.

«Я надеюсь, что война скоро закончится, и я смогу вернуться в Украину. Я прекрасно провел время там. Мы должны подождать и посмотреть, как будут обстоять дела примерно через полтора месяца. И что решит ФИФА. Но сейчас я в хорошей форме, я могу играть на самом высоком уровне где угодно», - сказал Траоре.

Ранее сообщалось, что подписать Траоре хочет турецкий «Фенербахче».

Напомним, Траоре перешел в «Шахтер» летом 2021 года из «Аякса» за 10 миллионов евро. Буркиниец провел за «горняков» 14 матчей, в которых забил 9 мячей. В конце сентября Лассиона получил травму колена, после чего на поле в официальных матчах уже не появлялся до нынешнего момента.