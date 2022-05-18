Молодежные турниры18 мая 2022, 15:40 |
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ФОТО. Украинская молодежка начала тренировочный сбор в Турции
Команда готовится к отбору на Евро-2023
18 мая 2022, 15:40 |
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Вчера сборная Украины U-21 отправилась в Турцию на тренировочный сбор. Сегодня команда Руслана Ротаня приступила к тренировкам.
Сбор будет проходить в Стамбуле. Здесь же украинская молодежка и проведет домашние матчи отбора на Евро-2023 против Северной Македонии и Франции (5 и 9 июня соответственно).
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