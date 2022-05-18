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  4. ФОТО. Украинская молодежка начала тренировочный сбор в Турции
Молодежные турниры
18 мая 2022, 15:40 |
249
0

ФОТО. Украинская молодежка начала тренировочный сбор в Турции

Команда готовится к отбору на Евро-2023

18 мая 2022, 15:40 |
249
0
ФОТО. Украинская молодежка начала тренировочный сбор в Турции
УАФ

Вчера сборная Украины U-21 отправилась в Турцию на тренировочный сбор. Сегодня команда Руслана Ротаня приступила к тренировкам.

Сбор будет проходить в Стамбуле. Здесь же украинская молодежка и проведет домашние матчи отбора на Евро-2023 против Северной Македонии и Франции (5 и 9 июня соответственно).

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Источник Украинская ассоциация футбола
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