ФОТО. Украинская молодежка начала тренировочный сбор в Турции

Вчера сборная Украины U-21 отправилась в Турцию на тренировочный сбор. Сегодня команда Руслана Ротаня приступила к тренировкам.

Сбор будет проходить в Стамбуле. Здесь же украинская молодежка и проведет домашние матчи отбора на Евро-2023 против Северной Македонии и Франции (5 и 9 июня соответственно).