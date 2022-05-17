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Молодежные турниры
17 мая 2022, 16:37 | Обновлено 17 мая 2022, 18:00
309
0

ФОТО. Сборная Украины U-21 отправилась в Турцию

Команда Руслана Ротаня проведет заключительные матчи отбора Евро-2023

17 мая 2022, 16:37 | Обновлено 17 мая 2022, 18:00
309
0
ФОТО. Сборная Украины U-21 отправилась в Турцию
УАФ

Молодежная сборная Украины отправилась в турецкий Стамбул, где приступит к подготовке к заключительным матчам отборочного турнира Евро-2023 (U-21) против Фарерских островов, Северной Македонии, Франции и Армении.

 

 

Домашние поединки против Северной Македонии (5 июня) и Франции (9 июня) сине-желтые проведут в Стамбуле на арене «Эсеньюрт Неджми Кадиоглу» (вмещает 4 500 зрителей), где проводит свои игры местный «Истанбулспор».

Что касается обоих выездных матчей подопечных Руслана Ротаня, то поединок Фарерские о-ва – Украина пройдет 1 июня в Торсхавне на стадионе «Торсволлур» (начало – в 20.00 по киевскому времени), а игра Армения – Украина состоится 12 июня на стадионе Ереванской футбольной академии в 18:00 по Киеву).

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Источник Sport.ua
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