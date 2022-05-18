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  4. Агенты Месси опровергли слухи о переходе в Интер Майами
Франция
18 мая 2022, 15:14 |
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Агенты Месси опровергли слухи о переходе в Интер Майами

Планы аргентинца на будущее под вопросом

18 мая 2022, 15:14 |
70
0
Агенты Месси опровергли слухи о переходе в Интер Майами
Getty Images/Global Images Ukraine

Агенты Лионеля Месси опровергли информацию о том, что форвард ПСЖ планирует перейти в «Интер Майами» летом 2023 года и приобрести у Дэвида Бекхэма 35% акций клуба:

«Сообщение полностью не соответствует действительности. Лео еще не определился по поводу собственного будущего.

Если он пересекся на время с Дэвидом Бекхэмом в Дохе, то лишь потому, что ПСЖ сейчас там находится, а Месси играет роль футбольного посла страны на следующем чемпионате мира».

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Лионель Месси Интер Майами Дэвид Бекхэм ПСЖ
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Источник Le Parisien
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