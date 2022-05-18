Агенты Месси опровергли слухи о переходе в Интер Майами
Планы аргентинца на будущее под вопросом
Агенты Лионеля Месси опровергли информацию о том, что форвард ПСЖ планирует перейти в «Интер Майами» летом 2023 года и приобрести у Дэвида Бекхэма 35% акций клуба:
«Сообщение полностью не соответствует действительности. Лео еще не определился по поводу собственного будущего.
Если он пересекся на время с Дэвидом Бекхэмом в Дохе, то лишь потому, что ПСЖ сейчас там находится, а Месси играет роль футбольного посла страны на следующем чемпионате мира».
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