Агенты Месси опровергли слухи о переходе в Интер Майами

Агенты Лионеля Месси опровергли информацию о том, что форвард ПСЖ планирует перейти в «Интер Майами» летом 2023 года и приобрести у Дэвида Бекхэма 35% акций клуба:

«Сообщение полностью не соответствует действительности. Лео еще не определился по поводу собственного будущего.

Если он пересекся на время с Дэвидом Бекхэмом в Дохе, то лишь потому, что ПСЖ сейчас там находится, а Месси играет роль футбольного посла страны на следующем чемпионате мира».