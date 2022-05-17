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  4. Месси готов купить 35% акций Интер Майами и перейти в клуб в 2023 году
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17 мая 2022, 16:03 |
283
0

Месси готов купить 35% акций Интер Майами и перейти в клуб в 2023 году

Аргентинец готов вложиться в клуб Дэвида Бекхэма

17 мая 2022, 16:03 |
283
0
Месси готов купить 35% акций Интер Майами и перейти в клуб в 2023 году
Getty Images/Global Images Ukraine

Звезда ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси вскоре может стать одним из собственников клуба MLS «Интер Майами». Источник утверждает, что Лео готов купить 35% акций клуба. 

Напомним, собственником клуба является Дэвид Бекхэм.

Утверждается также, что летом 2023 года Месси может перейти в «Интер Майами». Контракт аргентинца с ПСЖ истекает в конце сезона 2022/23.

В этом сезоне 34-летний футболист провел 33 матча за парижан, забил 11 голов и сделал 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Суарес согласовал контракт с «Интер Майами».

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Интер Майами Дэвид Бекхэм Лионель Месси
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Источник AS
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