Месси готов купить 35% акций Интер Майами и перейти в клуб в 2023 году
Аргентинец готов вложиться в клуб Дэвида Бекхэма
Звезда ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси вскоре может стать одним из собственников клуба MLS «Интер Майами». Источник утверждает, что Лео готов купить 35% акций клуба.
Напомним, собственником клуба является Дэвид Бекхэм.
Утверждается также, что летом 2023 года Месси может перейти в «Интер Майами». Контракт аргентинца с ПСЖ истекает в конце сезона 2022/23.
В этом сезоне 34-летний футболист провел 33 матча за парижан, забил 11 голов и сделал 13 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Суарес согласовал контракт с «Интер Майами».
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