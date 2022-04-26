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Суарес согласовал контракт с клубом Бекхэма

Форвард «Атлетико» Мадрид продолжит карьеру в МЛС

  • 26.04.2022 23:50
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Суарес согласовал контракт с клубом Бекхэма
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Атлетико» Мадрид Луис Суарес продолжит карьеру в МЛС. Его контракт с «Матрасниками» истекает в конце сезона.

Суарес согласовал контракт с клубом Дэвида Бекхэма «Интер Майами». Соглашение будет рассчитано на два года. При этом пока что о трансфере не сообщается по просьбе Суареса – он не хочет навредить атмосфере внутри «Атлетико» в решающий момент сезона.

В нынешнем сезоне на счету Суареса 13 голов и 3 ассиста в 41 матче за «Атлетико» во всех турнирах.

Источник — Sport.ua

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