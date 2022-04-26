Суарес согласовал контракт с клубом Бекхэма

Форвард «Атлетико» Мадрид Луис Суарес продолжит карьеру в МЛС. Его контракт с «Матрасниками» истекает в конце сезона.

Суарес согласовал контракт с клубом Дэвида Бекхэма «Интер Майами». Соглашение будет рассчитано на два года. При этом пока что о трансфере не сообщается по просьбе Суареса – он не хочет навредить атмосфере внутри «Атлетико» в решающий момент сезона.

В нынешнем сезоне на счету Суареса 13 голов и 3 ассиста в 41 матче за «Атлетико» во всех турнирах.