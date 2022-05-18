Рио ФЕРДИНАНД: «Роналду не номинирован на игрока года? Это просто смешно»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд разочарован невключением своего бывшего одноклубника Криштиану Роналду в число претендентов на звание «Игрок года» в АПЛ.

«Сака номинирован на звание «Игрок года»? Я бы его туда не включал, пусть он и хорошо играл.

Я бы не поставил его выше Роналду, нет, не в этом сезоне. Роналду должен быть впереди троих или четырех номинантов. Он, вероятно, не выиграл бы, но не попасть в число номинантов – это просто смешно.

Он воспримет это как неуважение, но это то, что его подпитывает, он будет думать: «Как вы посмели?» - сказал Фердинанд.