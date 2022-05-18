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  4. Рио ФЕРДИНАНД: «Роналду не номинирован на игрока года? Это просто смешно»
Англия
18 мая 2022, 13:17 | Обновлено 18 мая 2022, 13:20
355
0

Рио ФЕРДИНАНД: «Роналду не номинирован на игрока года? Это просто смешно»

Легенда «Манчестер Юнайтед» считает, что Криштиану должен был оказаться в числе претендентов

18 мая 2022, 13:17 | Обновлено 18 мая 2022, 13:20
355
0
Рио ФЕРДИНАНД: «Роналду не номинирован на игрока года? Это просто смешно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рио Фердинанд

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд разочарован невключением своего бывшего одноклубника Криштиану Роналду в число претендентов на звание «Игрок года» в АПЛ.

«Сака номинирован на звание «Игрок года»? Я бы его туда не включал, пусть он и хорошо играл.

Я бы не поставил его выше Роналду, нет, не в этом сезоне. Роналду должен быть впереди троих или четырех номинантов. Он, вероятно, не выиграл бы, но не попасть в число номинантов – это просто смешно.

Он воспримет это как неуважение, но это то, что его подпитывает, он будет думать: «Как вы посмели?» - сказал Фердинанд.

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Рио Фердинанд Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду
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Источник Daily Mail
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