Рио ФЕРДИНАНД: «Роналду не номинирован на игрока года? Это просто смешно»
Легенда «Манчестер Юнайтед» считает, что Криштиану должен был оказаться в числе претендентов
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд разочарован невключением своего бывшего одноклубника Криштиану Роналду в число претендентов на звание «Игрок года» в АПЛ.
«Сака номинирован на звание «Игрок года»? Я бы его туда не включал, пусть он и хорошо играл.
Я бы не поставил его выше Роналду, нет, не в этом сезоне. Роналду должен быть впереди троих или четырех номинантов. Он, вероятно, не выиграл бы, но не попасть в число номинантов – это просто смешно.
Он воспримет это как неуважение, но это то, что его подпитывает, он будет думать: «Как вы посмели?» - сказал Фердинанд.
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