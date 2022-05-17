Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игроки МЮ не попали в список претендентов на звание топ-игроков сезона АПЛ
Англия
17 мая 2022, 08:36 | Обновлено 17 мая 2022, 09:05
366
1

Игроки МЮ не попали в список претендентов на звание топ-игроков сезона АПЛ

Криштиану Роналду и компании не оказалось среди претендентов

17 мая 2022, 08:36 | Обновлено 17 мая 2022, 09:05
366
1
Игроки МЮ не попали в список претендентов на звание топ-игроков сезона АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Английская Премьер-лига опубликовала список претендентов на звание «Игрок года» по итогам сезона-2021/2022, в который не попал звездный нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

В этом сезоне португалец провел 30 матчей в АПЛ, в которых забил 18 мячей и отдал 3 голевые передачи. «Манчестер Юнайтед» занимает 6 место в турнирной таблице, имея в активе 58 очков.

В список претендентов вошли: Трент Александер-Арнольд и Мохамед Салах (оба «Ливерпуль»), Жоау Канселу и Кевин Де Брюйне (оба «Манчестер Сити»), Джаррод Боуэн («Вест Хэм»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Джеймс Уорд-Праус («Саутгемптон») и Букайо Сака («Арсенал»).

Лучшего игрока определят с помощью голосования среди болельщиков, 20 капитанов клубов АПЛ и футбольных экспертов.

До окончания сезона в АПЛ остался один тур. Он будет сыгран 22 мая, все матчи начнутся в 18:00 по Киеву.

По теме:
Гюндоган думает о том, чтобы покинуть Манчестер Сити
Арсенал впервые с 2018 года уступил Ньюкаслу
Хаддерсфилд вышел в финал плей-офф Чемпионшипа
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Premier League
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Петраков «отцепил» трех игроков Динамо от сборной Украины
Футбол | 16 мая 2022, 22:17 74
Петраков «отцепил» трех игроков Динамо от сборной Украины
Петраков «отцепил» трех игроков Динамо от сборной Украины

Гармаш, Буяльский и Беседин не будут готовиться к матчу против Шотландии

Ювентус – Лацио – 2:2. Спасение на последних минутах. Видео голов и обзор
Футбол | 17 мая 2022, 00:40 0
Ювентус – Лацио – 2:2. Спасение на последних минутах. Видео голов и обзор
Ювентус – Лацио – 2:2. Спасение на последних минутах. Видео голов и обзор

Этот матч стал последним для защитника Джорджо Кьеллини за «Юве»

Ди Мария близок к заключению контракта с Ювентусом
Футбол | 17.05.2022, 04:24
Ди Мария близок к заключению контракта с Ювентусом
Ди Мария близок к заключению контракта с Ювентусом
Чужая среди своих. Бех променяла Украину на первенство Мухосранского края
Биатлон | 16.05.2022, 12:15
Чужая среди своих. Бех променяла Украину на первенство Мухосранского края
Чужая среди своих. Бех променяла Украину на первенство Мухосранского края
Кто выпустил? Нестор Шуфрич покинул территорию Украины
Война | 16.05.2022, 18:40
Кто выпустил? Нестор Шуфрич покинул территорию Украины
Кто выпустил? Нестор Шуфрич покинул территорию Украины
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Oleh Stepanovich
Молодці❤
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Будет пауза в карьере. Свитолина ждет ребенка от Монфиса
Будет пауза в карьере. Свитолина ждет ребенка от Монфиса
15.05.2022, 13:14 18
Теннис
Лунин взял пенальти! Предпоследний тур в Испании: у Реала ничья с Кадисом
Лунин взял пенальти! Предпоследний тур в Испании: у Реала ничья с Кадисом
15.05.2022, 22:30 3
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО – о Евровидении: «Я невероятно горжусь Украиной»
Андрей ШЕВЧЕНКО – о Евровидении: «Я невероятно горжусь Украиной»
15.05.2022, 14:33
Война
Подробностей пока нет. Герои Мариуполя заявили, что выполнили приказ
Подробностей пока нет. Герои Мариуполя заявили, что выполнили приказ
16.05.2022, 21:45 4
Война
Покойся с миром, папа Ваня. Петряк трогательно попрощался с тестем
Покойся с миром, папа Ваня. Петряк трогательно попрощался с тестем
16.05.2022, 12:29 2
Война
Марез не забил пенальти. Ман Сити отыграл два мяча в зарубе с Вест Хэмом
Марез не забил пенальти. Ман Сити отыграл два мяча в зарубе с Вест Хэмом
15.05.2022, 17:53 1
Футбол
ФОТО. Ярмоленко с семьей попрощался с фанатами Вест Хэма
ФОТО. Ярмоленко с семьей попрощался с фанатами Вест Хэма
15.05.2022, 19:45 1
Футбол
Миколенко пободался с Тоуни. Эвертон уступил Брентфорду, не решив задачу
Миколенко пободался с Тоуни. Эвертон уступил Брентфорду, не решив задачу
15.05.2022, 20:30 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем