Игроки МЮ не попали в список претендентов на звание топ-игроков сезона АПЛ

Английская Премьер-лига опубликовала список претендентов на звание «Игрок года» по итогам сезона-2021/2022, в который не попал звездный нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

В этом сезоне португалец провел 30 матчей в АПЛ, в которых забил 18 мячей и отдал 3 голевые передачи. «Манчестер Юнайтед» занимает 6 место в турнирной таблице, имея в активе 58 очков.

В список претендентов вошли: Трент Александер-Арнольд и Мохамед Салах (оба «Ливерпуль»), Жоау Канселу и Кевин Де Брюйне (оба «Манчестер Сити»), Джаррод Боуэн («Вест Хэм»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Джеймс Уорд-Праус («Саутгемптон») и Букайо Сака («Арсенал»).

Лучшего игрока определят с помощью голосования среди болельщиков, 20 капитанов клубов АПЛ и футбольных экспертов.

До окончания сезона в АПЛ остался один тур. Он будет сыгран 22 мая, все матчи начнутся в 18:00 по Киеву.