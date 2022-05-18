Александр ПОВОРОЗНЮК: «Не верю, что Зеленский будет диктатором»

Владелец «Ингульца» Александр Поворознюк сравнил Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

«Лидером нужно родиться. Вот Зеленский был лидером в бизнесе, лидером пошел в президенты, потому что он лидер. А диктатором тоже нужно родиться.

Вот Порошенко был диктатором. Просто у него не было такого парламента. Если бы у него было монобольшинство, то я даже не представляю, что было бы с Украиной. Вы верите, что Зеленский будет диктатором? Я – нет», - сказал Поворознюк.