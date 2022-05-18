Александр ПОВОРОЗНЮК: «Не верю, что Зеленский будет диктатором»
Президент «Ингульца» – о президенте Украины
Владелец «Ингульца» Александр Поворознюк сравнил Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
«Лидером нужно родиться. Вот Зеленский был лидером в бизнесе, лидером пошел в президенты, потому что он лидер. А диктатором тоже нужно родиться.
Вот Порошенко был диктатором. Просто у него не было такого парламента. Если бы у него было монобольшинство, то я даже не представляю, что было бы с Украиной. Вы верите, что Зеленский будет диктатором? Я – нет», - сказал Поворознюк.
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вищу / професійну середню освіту пана Олександра Поворознюка. Хочеться
розуміти, що це взагалі за людина, що в неї за знання професійні.
Тобто те, що людина має якісь погляди на ситуацію - це добре. Але може треба публікувати тоді думки усіх фермерів, комбайнерів, шахтарів, агрономів України?
Те саме стосується футболістів. Якщо публікуєте політичні огляди від Федецького, Алієва чи якогось сучасного футболіста зі збірної України, то зразу опублікуйте будь ласка копію атестату про загальну середню освіту і яку професію здобув цей персонаж у вузі (якщо вчився), хоча би побачимо who is who по рівню базових знань. Бо інколи є відчуття, що ви публікуєте думки трієчників або двієчників з непрофільними знаннями та життєвим досвідом.