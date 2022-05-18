Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ПОВОРОЗНЮК: «Не верю, что Зеленский будет диктатором»
Другие новости
18 мая 2022, 12:43 | Обновлено 18 мая 2022, 13:09
1477
5

Александр ПОВОРОЗНЮК: «Не верю, что Зеленский будет диктатором»

Президент «Ингульца» – о президенте Украины

18 мая 2022, 12:43 | Обновлено 18 мая 2022, 13:09
1477
5
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Не верю, что Зеленский будет диктатором»
Getty Images/Global Images Ukraine

Владелец «Ингульца» Александр Поворознюк сравнил Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

«Лидером нужно родиться. Вот Зеленский был лидером в бизнесе, лидером пошел в президенты, потому что он лидер. А диктатором тоже нужно родиться.

Вот Порошенко был диктатором. Просто у него не было такого парламента. Если бы у него было монобольшинство, то я даже не представляю, что было бы с Украиной. Вы верите, что Зеленский будет диктатором? Я – нет», - сказал Поворознюк.

По теме:
Йоханнес Бё объяснил, почему россиян нужно исключать из спорта
Владимир КЛИЧКО: «россию интересует Украина без украинцев»
Кремль в шоке. День 84. Швеция и Финляндия подали заявки в НАТО
Александр Поворознюк Владимир Зеленский Ингулец российско-украинская война
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник YouTube
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победа над ошибками: тезисы и соображения по матчу Эмполи – Украина
Футбол | 18 мая 2022, 12:16 0
Победа над ошибками: тезисы и соображения по матчу Эмполи – Украина
Победа над ошибками: тезисы и соображения по матчу Эмполи – Украина

Накануне команда Петракова провела второй спарринг перед ключевой дуэлью с Шотландией

Где смотреть товарищеский матч Эмполи – Украина
Футбол | 17 мая 2022, 15:36 5
Где смотреть товарищеский матч Эмполи – Украина
Где смотреть товарищеский матч Эмполи – Украина

Поединок состоится во вторник, 17 мая

Ударное начало второго тайма. Сборная Украины обыграла Эмполи
Футбол | 17.05.2022, 23:23
Ударное начало второго тайма. Сборная Украины обыграла Эмполи
Ударное начало второго тайма. Сборная Украины обыграла Эмполи
ФОТО. Назван Лев матча сборной Украины против Эмполи
Футбол | 18.05.2022, 04:10
ФОТО. Назван Лев матча сборной Украины против Эмполи
ФОТО. Назван Лев матча сборной Украины против Эмполи
ВИДЕО. Сборная Украины обратилась к европейскому сообществу
Футбол | 18.05.2022, 11:46
ВИДЕО. Сборная Украины обратилась к европейскому сообществу
ВИДЕО. Сборная Украины обратилась к европейскому сообществу
Новини партнерів
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Rolan Stkomarovskiy
Вибачте, а хто такий цей Олександр Поворознюк? Він фермер чи агробізнесмен? Яка в нього освіта? Який професійний досвід? Опублікуйте будь ласка копію атестату про середню освіту та диплому про
вищу / професійну середню освіту пана Олександра Поворознюка. Хочеться
розуміти, що це взагалі за людина, що в неї за знання професійні.
Тобто те, що людина має якісь погляди на ситуацію - це добре. Але може треба публікувати тоді думки усіх фермерів, комбайнерів, шахтарів, агрономів України?
Те саме стосується футболістів. Якщо публікуєте політичні огляди від Федецького, Алієва чи якогось сучасного футболіста зі збірної України, то зразу опублікуйте будь ласка копію атестату про загальну середню освіту і яку професію здобув цей персонаж у вузі (якщо вчився), хоча би побачимо who is who по рівню базових знань. Бо інколи є відчуття, що ви публікуєте думки трієчників або двієчників з непрофільними знаннями та життєвим досвідом. 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Stanislav Matusevych
Що ж то за диктатор такий, нездатний собі навіть монобільшість намалювати? Але бидлу норм, бидлу зайде.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Hg
Он будет гетманом. Владимиром Великим - II.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Заявление ВСУ. Полсотни раненых бойцов Азовстали доставлены в Новоазовск
Заявление ВСУ. Полсотни раненых бойцов Азовстали доставлены в Новоазовск
17.05.2022, 00:23 4
Война
Подробностей пока нет. Герои Мариуполя заявили, что выполнили приказ
Подробностей пока нет. Герои Мариуполя заявили, что выполнили приказ
16.05.2022, 21:45 5
Война
Стало известно, сколько Шахтер получит от Байера за Мудрика
Стало известно, сколько Шахтер получит от Байера за Мудрика
16.05.2022, 20:10 4
Футбол
Его отпустят к жене. Стала известна степень травмы Дениса Попова
Его отпустят к жене. Стала известна степень травмы Дениса Попова
18.05.2022, 00:50 2
Футбол
Петраков «отцепил» трех игроков Динамо от сборной Украины
Петраков «отцепил» трех игроков Динамо от сборной Украины
16.05.2022, 22:17 93
Футбол
Из Азовстали выехали автобусы с украинскими бойцами
Из Азовстали выехали автобусы с украинскими бойцами
16.05.2022, 23:23 4
Война
Реал закрыл сделку по трансферу Мбаппе
Реал закрыл сделку по трансферу Мбаппе
16.05.2022, 15:36 2
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
17.05.2022, 22:45 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем