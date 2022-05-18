Англия18 мая 2022, 12:24 | Обновлено 18 мая 2022, 12:29
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Интер отказался продавать Бастони в Манчестер Сити
Английский гранд предлагал за 23-летнего итальянца 60 млн евро
18 мая 2022, 12:24 | Обновлено 18 мая 2022, 12:29
339
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«Манчестер Сити» рассчитывает оформить трансфер защитника «Интера» Алессандро Бастони.
Английский клуб предлагал миланскому клубу за 23-летнего итальянца 60 млн евро, однако получил отказ от «Интера».
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Если «Манчестер Сити» увеличит предложение, то итальянский клуб может продать защитника.
В этом сезоне Бастони забил один мяч и сделал три результативные передачи в 43 матчах за «Интер» во всех турнирах.
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