Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер отказался продавать Бастони в Манчестер Сити
Англия
18 мая 2022, 12:24 | Обновлено 18 мая 2022, 12:29
339
0

Интер отказался продавать Бастони в Манчестер Сити

Английский гранд предлагал за 23-летнего итальянца 60 млн евро

18 мая 2022, 12:24 | Обновлено 18 мая 2022, 12:29
339
0
Интер отказался продавать Бастони в Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Алессандро Бастони

«Манчестер Сити» рассчитывает оформить трансфер защитника «Интера» Алессандро Бастони.

Английский клуб предлагал миланскому клубу за 23-летнего итальянца 60 млн евро, однако получил отказ от «Интера».

Если «Манчестер Сити» увеличит предложение, то итальянский клуб может продать защитника.

В этом сезоне Бастони забил один мяч и сделал три результативные передачи в 43 матчах за «Интер» во всех турнирах.

По теме:
Левандовски согласовал трехлетний контракт с Барселоной
Ювентус нашел, кем заменить Кьеллини
Барселона предложила 55 миллионов евро за Рафинью
Интер Милан Манчестер Сити Алессандро Бастони трансферы АПЛ трансферы трансферы Серии A
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ завершит сезон с рекордными доходами в 700 миллионов евро
Футбол | 18 мая 2022, 11:11 2
ПСЖ завершит сезон с рекордными доходами в 700 миллионов евро
ПСЖ завершит сезон с рекордными доходами в 700 миллионов евро

60% из проданных футболок с фамилией Месси

Клопп оценил шансы Ливерпуля на чемпионство в АПЛ
Футбол | 18 мая 2022, 05:30 2
Клопп оценил шансы Ливерпуля на чемпионство в АПЛ
Клопп оценил шансы Ливерпуля на чемпионство в АПЛ

Наставник «Ливерпуля» прокомментировал победу над «Саутгемптоном» в АПЛ

Его отпустят к жене. Стала известна степень травмы Дениса Попова
Футбол | 18.05.2022, 00:50
Его отпустят к жене. Стала известна степень травмы Дениса Попова
Его отпустят к жене. Стала известна степень травмы Дениса Попова
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Хоккей | 17.05.2022, 22:45
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
ВИДЕО. Клопп оценил шансы на чемпионство после матча с Саутгемптоном
Футбол | 18.05.2022, 11:35
ВИДЕО. Клопп оценил шансы на чемпионство после матча с Саутгемптоном
ВИДЕО. Клопп оценил шансы на чемпионство после матча с Саутгемптоном
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Петраков «отцепил» трех игроков Динамо от сборной Украины
Петраков «отцепил» трех игроков Динамо от сборной Украины
16.05.2022, 22:17 93
Футбол
Сборная Украины: плюс три легионера, Беседин и Буяльский в заявке
Сборная Украины: плюс три легионера, Беседин и Буяльский в заявке
17.05.2022, 11:18 9
Футбол
Джоша Тейлора лишили звания абсолютного чемпиона мира
Джоша Тейлора лишили звания абсолютного чемпиона мира
16.05.2022, 11:43
Бокс
Покойся с миром, папа Ваня. Петряк трогательно попрощался с тестем
Покойся с миром, папа Ваня. Петряк трогательно попрощался с тестем
16.05.2022, 12:29 2
Война
Цуренко стартовала с разгромной победы в квалификации Ролан Гаррос
Цуренко стартовала с разгромной победы в квалификации Ролан Гаррос
16.05.2022, 18:20 4
Теннис
ВИДЕО. Жена засняла дурацкую гибель бывшего футболиста Витесса
ВИДЕО. Жена засняла дурацкую гибель бывшего футболиста Витесса
16.05.2022, 11:40 4
Футбол
Где смотреть товарищеский матч Эмполи – Украина
Где смотреть товарищеский матч Эмполи – Украина
17.05.2022, 15:36 5
Футбол
Из Азовстали выехали автобусы с украинскими бойцами
Из Азовстали выехали автобусы с украинскими бойцами
16.05.2022, 23:23 4
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем