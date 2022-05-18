Интер отказался продавать Бастони в Манчестер Сити

«Манчестер Сити» рассчитывает оформить трансфер защитника «Интера» Алессандро Бастони.

Английский клуб предлагал миланскому клубу за 23-летнего итальянца 60 млн евро, однако получил отказ от «Интера».

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Если «Манчестер Сити» увеличит предложение, то итальянский клуб может продать защитника.

В этом сезоне Бастони забил один мяч и сделал три результативные передачи в 43 матчах за «Интер» во всех турнирах.