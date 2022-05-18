Леся Цуренко – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 мая украинская теннисистка Леся Цуренко (№121 WTA) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.



Во втором раунде отбора украинка, посеянная под 14-м номером, сразится против Сары Эррани из Италии (№160 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Векич – Чирико. Ориентировочное время начала поединка – 14:30 по Киеву.



Ранее девушки играли четыре раза, счет равный.



В следующем раунде победительница встречи сыграет против Юки Наито (№219 WTA) или Катарины Герлах (№232 WTA).

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