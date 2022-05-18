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  4. Леся Цуренко – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
18 мая 2022, 12:10 |
174
0

Леся Цуренко – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинала квалификации Ролан Гаррос

18 мая 2022, 12:10 |
174
0
Леся Цуренко – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

18 мая украинская теннисистка Леся Цуренко (№121 WTA) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
  
Во втором раунде отбора украинка, посеянная под 14-м номером, сразится против Сары Эррани из Италии (№160 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Векич – Чирико. Ориентировочное время начала поединка – 14:30 по Киеву.
 
Ранее девушки играли четыре раза, счет равный.
 
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Юки Наито (№219 WTA) или Катарины Герлах (№232 WTA).

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Источник Sport.ua
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