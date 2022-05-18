Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Клопп оценил шансы на чемпионство после матча с Саутгемптоном
Англия
18 мая 2022, 11:35 | Обновлено 18 мая 2022, 11:46
540
0

ВИДЕО. Клопп оценил шансы на чемпионство после матча с Саутгемптоном

Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua

18 мая 2022, 11:35 | Обновлено 18 мая 2022, 11:46
540
0
ВИДЕО. Клопп оценил шансы на чемпионство после матча с Саутгемптоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Вашему вниманию запись послематчевых комментариев главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа после победы над «Саутгемптоном» (2:1) в матче 37-го тура английской Премьер-лиги.

По теме:
Джейми КАРРАГЕР: «В оптимальном составе Ливерпуль превосходит Реал во всем»
Челси – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Клопп оценил шансы Ливерпуля на чемпионство в АПЛ
Юрген Клопп Саутгемптон Ливерпуль Саутгемптон - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ударное начало второго тайма. Сборная Украины обыграла Эмполи
Футбол | 17 мая 2022, 23:23 7
Ударное начало второго тайма. Сборная Украины обыграла Эмполи
Ударное начало второго тайма. Сборная Украины обыграла Эмполи

Команда Александра Петракова одержала еще одну победу в благотворительном матче

Петраков рассказал, каким составом сборная сыграет 18 мая против Риеки
Футбол | 18 мая 2022, 02:20 0
Петраков рассказал, каким составом сборная сыграет 18 мая против Риеки
Петраков рассказал, каким составом сборная сыграет 18 мая против Риеки

По словам коуча сборной, на поле в основе выйдут 11 новых футболистов

Суркис прояснил, продолжит ли Луческу работу с Динамо
Футбол | 17.05.2022, 19:46
Суркис прояснил, продолжит ли Луческу работу с Динамо
Суркис прояснил, продолжит ли Луческу работу с Динамо
ПСЖ завершит сезон с рекордными доходами в 700 миллионов евро
Футбол | 18.05.2022, 11:11
ПСЖ завершит сезон с рекордными доходами в 700 миллионов евро
ПСЖ завершит сезон с рекордными доходами в 700 миллионов евро
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Хоккей | 17.05.2022, 22:45
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Подробностей пока нет. Герои Мариуполя заявили, что выполнили приказ
Подробностей пока нет. Герои Мариуполя заявили, что выполнили приказ
16.05.2022, 21:45 5
Война
Основатель Азова прокомментировал ход эвакуации защитников Мариуполя
Основатель Азова прокомментировал ход эвакуации защитников Мариуполя
17.05.2022, 21:10 1
Война
Стало известно, сколько Шахтер получит от Байера за Мудрика
Стало известно, сколько Шахтер получит от Байера за Мудрика
16.05.2022, 20:10 4
Футбол
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
18.05.2022, 07:12
Киберспорт
Кто выпустил? Нестор Шуфрич покинул территорию Украины
Кто выпустил? Нестор Шуфрич покинул территорию Украины
16.05.2022, 18:40 13
Война
Суркис рассказал, кого готов продать летом и будет ли в Динамо распродажа
Суркис рассказал, кого готов продать летом и будет ли в Динамо распродажа
17.05.2022, 19:27 5
Футбол
Источник: Забарного просматривают топ-клубы АПЛ
Источник: Забарного просматривают топ-клубы АПЛ
17.05.2022, 12:45 9
Футбол
Где смотреть товарищеский матч Эмполи – Украина
Где смотреть товарищеский матч Эмполи – Украина
17.05.2022, 15:36 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем