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  4. ПСЖ завершит сезон с рекордными доходами в 700 миллионов евро
Франция
18 мая 2022, 11:11 |
706
2

ПСЖ завершит сезон с рекордными доходами в 700 миллионов евро

60% из проданных футболок с фамилией Месси

18 мая 2022, 11:11 |
706
2
ПСЖ завершит сезон с рекордными доходами в 700 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ сезон 2021/22 завершает с рекордными доходами в истории клуба. За сезон клуб получил 700 миллионов евро.

Предыдущий рекорд был установлен в сезоне 2018/19, тогда доход парижан составил 637,3 млн евро.

Издание L'Equipe отмечает, что после прихода в команду Лионеля Месси ПСЖ получил 11 новых спонсорских контрактов. Всего Месси сгенерировал 310 миллионов евро дохода.

Переход аргентинца также повлиял на продажу футболок: общая количество проданных футболок составило миллион экземпляров, 60% из них – форма с фамилией Месси.

Также увеличились доходы от продаж билетов на домашние матчи команды с 93 млн евро в сезоне-2019/20 до 132 млн евро в этом году. 

Ранее сообщалось, что ПСЖ может пригласить тренера «Порту» Сержиу Консейсау.

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Источник L'Equipe
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Maks Maks
У нас все команды, вместе взятые, за 10 лет меньше зарабатывают
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-1
Serhii P.
Круто, Мессі рішає!
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-1
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