Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ может пригласить тренера Порту Сержиу Консейсау
Франция
15 мая 2022, 13:18 |
75
0

ПСЖ может пригласить тренера Порту Сержиу Консейсау

Парижане ищут нового наставника

15 мая 2022, 13:18 |
75
0
ПСЖ может пригласить тренера Порту Сержиу Консейсау
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау интересен ПСЖ.

Как сообщает источник, спортивный директор парижан Леонардо встречался с наставником «Порту». 

В контракте Сержиу Консейсау с «Порту», действующем до 2024 года, прописаны отступные в размере € 10 млн.

Напомним, ранее «Порту» под руководством Консейсау в 30-й раз стал чемпионом Португалии.

Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет пригласить наставника «Ривер Плейта».

По теме:
РОНАЛДИНЬО: «Что ПСЖ хочет получить? Худших игроков мира?»
ВИДЕО. Месси сделал дубль за ПСЖ. Парижане разгромили Монпелье
Монпелье - ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Сержиу Консейсау Порту ПСЖ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Footmercato
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пес из росгвардии перешел на сторону Украины и за месяц выучил все команды
Война | 14 мая 2022, 20:20 3
Пес из росгвардии перешел на сторону Украины и за месяц выучил все команды
Пес из росгвардии перешел на сторону Украины и за месяц выучил все команды

Когда сделал правильный выбор

Джермелл Чарло финишировал Брайана Кастаньо и повторил достижение Усика
Бокс | 15 мая 2022, 07:30 1
Джермелл Чарло финишировал Брайана Кастаньо и повторил достижение Усика
Джермелл Чарло финишировал Брайана Кастаньо и повторил достижение Усика

Американский боксер полностью объединил пояса в своей весовой категории

ВИДЕО. Шахтер хочет играть ЛЧ в Польше, ставим на Челси - Ливерпуль
Футбол | 14.05.2022, 14:46
ВИДЕО. Шахтер хочет играть ЛЧ в Польше, ставим на Челси - Ливерпуль
ВИДЕО. Шахтер хочет играть ЛЧ в Польше, ставим на Челси - Ливерпуль
Украина выиграла Евровидение, Ротань назвал состав, Ливерпуль взял трофей
Футбол | 15.05.2022, 07:55
Украина выиграла Евровидение, Ротань назвал состав, Ливерпуль взял трофей
Украина выиграла Евровидение, Ротань назвал состав, Ливерпуль взял трофей
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Хоккей | 14.05.2022, 23:41
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Петраков вызвал в сборную Украины 10 легионеров
ОФИЦИАЛЬНО. Петраков вызвал в сборную Украины 10 легионеров
13.05.2022, 13:50 13
Футбол
Жена Пятова: «Андрей может покинуть Шахтер»
Жена Пятова: «Андрей может покинуть Шахтер»
13.05.2022, 15:56 3
Футбол
Украинская группа Kalush Orchestra выиграла Евровидение 2022!
Украинская группа Kalush Orchestra выиграла Евровидение 2022!
15.05.2022, 02:00 13
Война
У Си Цзиньпина церебральная аневризма. Его просят уйти из политики – СМИ
У Си Цзиньпина церебральная аневризма. Его просят уйти из политики – СМИ
14.05.2022, 18:22 1
Война
Не Брентфорд. Мудрик назвал клуб, в который хотел бы перейти из Шахтера
Не Брентфорд. Мудрик назвал клуб, в который хотел бы перейти из Шахтера
14.05.2022, 21:20 8
Футбол
Алексей АРЕСТОВИЧ: «Неделю назад путину к постели вызывали скорую помощь»
Алексей АРЕСТОВИЧ: «Неделю назад путину к постели вызывали скорую помощь»
14.05.2022, 22:50 5
Война
Посмотри в зеркало! Роддик прокомментировал слова тарпищева про Свитолину
Посмотри в зеркало! Роддик прокомментировал слова тарпищева про Свитолину
14.05.2022, 03:19 1
Теннис
Чемпионство Аякса позволило Динамо стать сеяным в 3-м квалифайне ЛЧ
Чемпионство Аякса позволило Динамо стать сеяным в 3-м квалифайне ЛЧ
14.05.2022, 11:16 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем