Франция15 мая 2022, 13:18 |
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ПСЖ может пригласить тренера Порту Сержиу Консейсау
Парижане ищут нового наставника
15 мая 2022, 13:18 |
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Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау интересен ПСЖ.
Как сообщает источник, спортивный директор парижан Леонардо встречался с наставником «Порту».
В контракте Сержиу Консейсау с «Порту», действующем до 2024 года, прописаны отступные в размере € 10 млн.
Напомним, ранее «Порту» под руководством Консейсау в 30-й раз стал чемпионом Португалии.
Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет пригласить наставника «Ривер Плейта».
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