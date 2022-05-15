ПСЖ может пригласить тренера Порту Сержиу Консейсау

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау интересен ПСЖ.

Как сообщает источник, спортивный директор парижан Леонардо встречался с наставником «Порту».

В контракте Сержиу Консейсау с «Порту», действующем до 2024 года, прописаны отступные в размере € 10 млн.

Напомним, ранее «Порту» под руководством Консейсау в 30-й раз стал чемпионом Португалии.

Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет пригласить наставника «Ривер Плейта».