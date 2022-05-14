ПСЖ хочет пригласить наставника Ривер Плейта
Марсело Гальярдо может пойти на повышение
Будущее Маурисио Почеттино в ПСЖ под вопросом. Парижский клуб рассматривает возможность смены главного тренера летом.
В шорт-листе кандидатур на замену Почеттино появился его соотечественник – Марсело Гальярдо из «Ривер Плейта». Он возглавляет команду с 2014 года и в прошлом сезоне привел к титулу чемпионов Аргентины.
Ранее Гальярдо уже выступал в ПСЖ в качестве игрока в 2007 – 2008 годах. Тогда он также переходил в парижский клуб из «Ривер Плейта».
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