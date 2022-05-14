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  4. ПСЖ хочет пригласить наставника Ривер Плейта
Франция
14 мая 2022, 15:17 |
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0

ПСЖ хочет пригласить наставника Ривер Плейта

Марсело Гальярдо может пойти на повышение

14 мая 2022, 15:17 |
334
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ПСЖ хочет пригласить наставника Ривер Плейта
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело Гальярдо

Будущее Маурисио Почеттино в ПСЖ под вопросом. Парижский клуб рассматривает возможность смены главного тренера летом.

В шорт-листе кандидатур на замену Почеттино появился его соотечественник – Марсело Гальярдо из «Ривер Плейта». Он возглавляет команду с 2014 года и в прошлом сезоне привел к титулу чемпионов Аргентины.

Ранее Гальярдо уже выступал в ПСЖ в качестве игрока в 2007 – 2008 годах. Тогда он также переходил в парижский клуб из «Ривер Плейта».

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Источник Marca
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