ПСЖ хочет пригласить наставника Ривер Плейта

Будущее Маурисио Почеттино в ПСЖ под вопросом. Парижский клуб рассматривает возможность смены главного тренера летом.

В шорт-листе кандидатур на замену Почеттино появился его соотечественник – Марсело Гальярдо из «Ривер Плейта». Он возглавляет команду с 2014 года и в прошлом сезоне привел к титулу чемпионов Аргентины.

Ранее Гальярдо уже выступал в ПСЖ в качестве игрока в 2007 – 2008 годах. Тогда он также переходил в парижский клуб из «Ривер Плейта».