В среду, 18 мая, сборная Украины проведет третий товарищеский поединок в рамках подготовки к плей-офф отбора ЧМ-2022.

Соперником нашей команды станет хорватская «Риека». Матч состоится в Риеке на стадионе «Руевица» и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на телеканале «Футбол 1», сервисе OLL.tv, а также в YouTube на официальном канале УАФ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Риека» – сборная Украины, за которой можно следить здесь.