Где смотреть товарищеский матч Риека – Украина
Поединок состоится в среду, 18 мая
В среду, 18 мая, сборная Украины проведет третий товарищеский поединок в рамках подготовки к плей-офф отбора ЧМ-2022.
Соперником нашей команды станет хорватская «Риека». Матч состоится в Риеке на стадионе «Руевица» и начнется в 19:00 по киевскому времени.
Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на телеканале «Футбол 1», сервисе OLL.tv, а также в YouTube на официальном канале УАФ.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Риека» – сборная Украины, за которой можно следить здесь.
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