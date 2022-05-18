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  4. Где смотреть товарищеский матч Риека – Украина
Чемпионат мира
18 мая 2022, 10:56 |
1189
0

Где смотреть товарищеский матч Риека – Украина

Поединок состоится в среду, 18 мая

18 мая 2022, 10:56 |
1189
0
Где смотреть товарищеский матч Риека – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 18 мая, сборная Украины проведет третий товарищеский поединок в рамках подготовки к плей-офф отбора ЧМ-2022.

Соперником нашей команды станет хорватская «Риека». Матч состоится в Риеке на стадионе «Руевица» и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на телеканале «Футбол 1», сервисе OLL.tv, а также в YouTube на официальном канале УАФ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Риека» – сборная Украины, за которой можно следить здесь.

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Источник Sport.ua
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