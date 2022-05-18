Артем ФЕДЕЦКИЙ: «С Эмполи сборная Украины смотрелась хорошо»
Эксперт высказался о победе сборной Украины над «Эмполи»
Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал победу сборной Украины над Эмполи» (3:1).
«Команда провела два разных тайма. В первом были не очень высокие скорости. Ничья была закономерной. Во второй половине игры стало интереснее. Включились наши фланги и мы стали живее в атаке. Второй тайм нужно взять за образец. Вне зависимости от соперника. Ребята смотрелись хорошо, мы создали много моментов. Конечно, моменты были и у наших ворот. Думаю, что нашим болельщикам игра понравилась», - сказал Федецкий.
Отметим, что 18 мая сборная Украины проведет еще один товарищеский матч против «Риеки».
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