Артем ФЕДЕЦКИЙ: «С Эмполи сборная Украины смотрелась хорошо»

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал победу сборной Украины над Эмполи» (3:1).

«Команда провела два разных тайма. В первом были не очень высокие скорости. Ничья была закономерной. Во второй половине игры стало интереснее. Включились наши фланги и мы стали живее в атаке. Второй тайм нужно взять за образец. Вне зависимости от соперника. Ребята смотрелись хорошо, мы создали много моментов. Конечно, моменты были и у наших ворот. Думаю, что нашим болельщикам игра понравилась», - сказал Федецкий.

Отметим, что 18 мая сборная Украины проведет еще один товарищеский матч против «Риеки».