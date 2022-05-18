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  4. Артем ФЕДЕЦКИЙ: «С Эмполи сборная Украины смотрелась хорошо»
Чемпионат мира
18 мая 2022, 09:31 |
527
2

Артем ФЕДЕЦКИЙ: «С Эмполи сборная Украины смотрелась хорошо»

Эксперт высказался о победе сборной Украины над «Эмполи»

18 мая 2022, 09:31 |
527
2
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «С Эмполи сборная Украины смотрелась хорошо»
УАФ

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал победу сборной Украины над Эмполи» (3:1).

«Команда провела два разных тайма. В первом были не очень высокие скорости. Ничья была закономерной. Во второй половине игры стало интереснее. Включились наши фланги и мы стали живее в атаке. Второй тайм нужно взять за образец. Вне зависимости от соперника. Ребята смотрелись хорошо, мы создали много моментов. Конечно, моменты были и у наших ворот. Думаю, что нашим болельщикам игра понравилась», - сказал Федецкий.

Отметим, что 18 мая сборная Украины проведет еще один товарищеский матч против «Риеки».

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Источник Футбол 1/2/3
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Комментарии 2
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Hg
С Венецией вообще бы смотрелись как Бразилия.
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Maks Maks
Не нужно забывать, что играли с дублем 14-й команды чемпионата Италии. Со сборной Шотландии будет "немного" другая игра 
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