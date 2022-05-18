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18 мая 2022, 09:13 | Обновлено 18 мая 2022, 09:22
685
1

ЗАХОВАЙЛО: «Ярмоленко не бедный, деньги не будут главными в его выборе»

Известный футбольный менеджер порассуждал о будущем украинца

18 мая 2022, 09:13 | Обновлено 18 мая 2022, 09:22
685
1
ЗАХОВАЙЛО: «Ярмоленко не бедный, деньги не будут главными в его выборе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Известный футбольный эксперт и менеджер Вячеслав Заховайло подумал о будущем игрока сборной Украины Андрея Ярмоленко, покидающего «Вест Хэм».

«Андрей уже не мальчик, он уже футболист в возрасте. Контракт у него закончился, он не продлевается – здесь вся естественно, обычная жизнь профессионального футболиста. Теперь ему придется искать команду, где он, по сути, сможет закончить свою карьеру.

Уверен, что предложения у него полностью будут. Есть разговоры о предложениях по турецкому рынку, другим странам, ОАЭ, например. Мы можем об этом только рассуждать, что и как, но решать все равно придется Андрею и его агенту.

Он парень не беден и будет определяться, где ему дальше работать. Думаю, что во главу угла Андрей поставит страну, где ему будет комфортно жить и где будет комфортно его семье. И возможно, что не деньги будут играть в этом решении определяющую роль, повторюсь, он человек не бедный.

Играть в Азии – хлеб непростой. Там хорошие контракты, но в тех же Эмиратах жить непросто, учитывая очень жаркий климат. В Турции в этом плане более удобно, но там есть какие-то плюсы-минусы. Может, появится предложение из Европы, и он не будет смотреть на сумму в контракте. Если да, то не исключаю, что Андрей продолжит играть в каком-нибудь из европейских чемпионатов. Взять того же Коноплянку – играет сейчас в Польше, и все ему нормально.

То же Ярмоленко. Я не говорю о Польше, но в том же чемпионате Испании или Франции он вполне мог бы себя показать. У Андрея есть заработанное имя, авторитет, соответственно, ему не так сложно будет найти предложение, которое устраивает во всех отношениях», - сказал Заховайло.

Ранее Ярмоленко сообщал, что до войны хотел вернуться в «Динамо».

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Вячеслав Заховайло Андрей Ярмоленко
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Источник Footboom
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Maks Maks
Если бы не война, то наверняка бы Ярмола вернулся в Динамо. Было бы круто. Но увы
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