Айнтрахт Ф

В среду, 18 мая, в 22:00 по Киеву состоится финал Лиги Европы 2021/22, в котором будут играть немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Рейнджерс».

Игра пройдет в Севилье (Испания) на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан».

Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Айнтрахт – Рейнджерс. Финал Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция