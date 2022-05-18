Айнтрахт Ф

Лига Европы
18.05.2022 22:00 - : -
Лига Европы18 мая 2022, 05:09 | Обновлено 18 мая 2022, 05:17
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Айнтрахт – Рейнджерс. Финал Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 мая в 22:00 видеотрансляцию финального матча второго еврокубка
18 мая 2022, 05:09 | Обновлено 18 мая 2022, 05:17
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В среду, 18 мая, в 22:00 по Киеву состоится финал Лиги Европы 2021/22, в котором будут играть немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Рейнджерс».
Игра пройдет в Севилье (Испания) на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Айнтрахт – Рейнджерс. Финал Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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