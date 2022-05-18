Чемпионат мира18 мая 2022, 04:10 | Обновлено 18 мая 2022, 04:21
3
0
ФОТО. Назван Лев матча сборной Украины против Эмполи
Роман Яремчук назван лучшим игроком сборной Украины в Италии
18 мая 2022, 04:10 | Обновлено 18 мая 2022, 04:21
3
0
Форвард Роман Яремчук назван лучшим игроком матча сборной Украины против «Эмполи» (3:1), который состоялся 17 мая в Италии.
Яремчук, который открыл счет в игре, получает традиционный приз Лев матча.
Голы у украинской сборной забили Роман Яремчук, Александр Караваев и Александр Пихаленок.
18 мая команда Александра Петракова проведет еще один товарищеский матч против хорватской «Риеки».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 мая 2022, 02:58 0
В матче за путевку в АПЛ 29 мая сыграют «Ноттингем Форест» и «Хаддерсфилд»
Футбол | 17 мая 2022, 15:36 5
Поединок состоится во вторник, 17 мая
Война | 17.05.2022, 21:10
Футбол | 17.05.2022, 11:10
Футбол | 17.05.2022, 23:23
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.05.2022, 18:40 13
16.05.2022, 05:20 4
16.05.2022, 18:20 4
16.05.2022, 22:17 93
16.05.2022, 12:15 13
17.05.2022, 11:18 9
16.05.2022, 14:59
16.05.2022, 20:10 4