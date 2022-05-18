ФОТО. Назван Лев матча сборной Украины против Эмполи

Форвард Роман Яремчук назван лучшим игроком матча сборной Украины против «Эмполи» (3:1), который состоялся 17 мая в Италии.

Яремчук, который открыл счет в игре, получает традиционный приз Лев матча.

Голы у украинской сборной забили Роман Яремчук, Александр Караваев и Александр Пихаленок.

18 мая команда Александра Петракова проведет еще один товарищеский матч против хорватской «Риеки».