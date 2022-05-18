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Чемпионат мира
18 мая 2022, 04:10 | Обновлено 18 мая 2022, 04:21
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ФОТО. Назван Лев матча сборной Украины против Эмполи

Роман Яремчук назван лучшим игроком сборной Украины в Италии

18 мая 2022, 04:10 | Обновлено 18 мая 2022, 04:21
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0
ФОТО. Назван Лев матча сборной Украины против Эмполи
УАФ. Роман Яремчук

Форвард Роман Яремчук назван лучшим игроком матча сборной Украины против «Эмполи» (3:1), который состоялся 17 мая в Италии.

Яремчук, который открыл счет в игре, получает традиционный приз Лев матча.

Голы у украинской сборной забили Роман Яремчук, Александр Караваев и Александр Пихаленок.

18 мая команда Александра Петракова проведет еще один товарищеский матч против хорватской «Риеки».

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Источник Украинская ассоциация футбола
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