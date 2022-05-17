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Чемпионат мира
17 мая 2022, 23:30 | Обновлено 18 мая 2022, 00:03
445
0

Эмполи – Украина. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE

17 мая в Италии прошел товарищеский матч с участием сине-желтых

17 мая 2022, 23:30 | Обновлено 18 мая 2022, 00:03
445
0
Эмполи – Украина. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE
УАФ

17 мая в Италии прошел товарищеский матч между «Эмполи» и сборной Украины (1:3).

Смотрите видео: послематчевая пресс-конференция коуча сине-желтых Александра Петракова.

Эмполи – Украина. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE

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Источник Sport.ua
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