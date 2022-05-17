Чемпионат мира17 мая 2022, 23:30 | Обновлено 18 мая 2022, 00:03
445
0
Эмполи – Украина. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE
17 мая в Италии прошел товарищеский матч с участием сине-желтых
17 мая 2022, 23:30 | Обновлено 18 мая 2022, 00:03
445
0
17 мая в Италии прошел товарищеский матч между «Эмполи» и сборной Украины (1:3).
Смотрите видео: послематчевая пресс-конференция коуча сине-желтых Александра Петракова.
Эмполи – Украина. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE
- Смотрите видео на YouTube
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Война | 17 мая 2022, 00:23 4
Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Еленовку
Футбол | 17 мая 2022, 12:45 9
Основной игрок сборной Украины может перебраться в Англию
Футбол | 17.05.2022, 16:55
Футбол | 17.05.2022, 18:01
Хоккей | 17.05.2022, 22:45
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.05.2022, 11:18 9
16.05.2022, 12:29 2
16.05.2022, 11:40 3
16.05.2022, 23:23 2
16.05.2022, 14:59
16.05.2022, 18:20 4
17.05.2022, 11:10 5
16.05.2022, 05:20 4