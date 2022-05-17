Игорь СУРКИС: «Мы должны показать, что живы и играем в футбол»

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о досрочном завершении чемпионата и о возможности сыграть следующий сезон за границей.

– Чемпионат «заморозили», чемпиона нет, но «Динамо» заняло второе место в контексте еврокубков. Какие эмоции у вас были, когда вы узнали, что «Шахтер» выходит в Лигу чемпионов напрямую и получает огромные средства за участие в групповом этапе?

– Скажу откровенно – эмоций никаких не было. Этот чемпионат не был доигран. Согласно регламенту, будь мы на первом месте, то мы попали бы в Лигу чемпионов. Но так сложилось, и здесь нет никаких обид или зависти. Мы будем бороться и пытаться попасть в групповой этап. Буду максимально стараться сохранить состав, вернуть легионеров – Вербича, Кендзеру. Конечно, у них должно быть желание вернуться. Но при этом следует понимать, будет ли у нас чемпионат, будет ли он проходить в Украине. Если мира не будет, значит, нужно думать, где его проводить.

Не знаю, если мы не проведем в следующем сезоне чемпионат, то вообще будем ли играть в еврокубках… Поэтому нужно об этом думать, разговаривать с Ассоциацией футбола, они должны взять инициативу на себя, провести консультации с УЕФА и выбрать тот маршрут, который будет удобен для украинского футбола. Но мы не можем его хоронить. Война закончится обязательно нашей победой, но когда именно – не можем сказать ни я, ни вы. Потому футбол нужно сохранить, чтобы потом не восстанавливать его на руинах. Это будет отдушина для тех же воинов, которые сражаются на передовой.

Мы поддерживаем всех, кто обращается в клуб. К примеру, Чаус, бывший президент «Десны», пожаловался, что не хватает бронежилетов – сразу же ему на карту были переведены средства, и для его военных было приобретено необходимое количество защитного снаряжения. Кроме всего прочего, хочу подчеркнуть, что так же, как журналисты работают в тяжелых условиях, также должны работать и футболисты. Каждый должен делать то, что у него получается лучше всего.

– УПЛ объявила, что 27 мая будет общее собрание клубов премьер-лиги. Наверное, именно в этот день должно быть принято какое-то решение, где будет проводиться чемпионат Украины…

– Я надеюсь, что такое решение будет принято коллегиально. Поскольку нужно понимать, в каком состоянии находятся клубы, смогут ли они собрать команды и уехать за границу, если чемпионат невозможно будет проводить в Украине, какая будет помощь для клубов, которые не смогут этого сделать. Нельзя же бросить их на произвол судьбы – нужно помогать, принять общее решение и провести чемпионат. Насколько я понимаю, есть клубы, готовые уехать. Правильно ли это решение – тоже нужно согласовывать наверху.

– А какая лично ваша позиция – можно ли проводить чемпионат в Украине?

– Сейчас у нас военное положение. Мы с вами стоим здесь, но никто не знает, что у главы кремля в голове. Он сейчас запустит что-нибудь сюда – и все. Поэтому такие меры безопасности на улицах, вы сами видите… Нужно принять правильное решение, посоветовавшись при этом с Офисом Президента. Но это должен делать не я, а руководство Ассоциации футбола. Надеюсь, Павелко сделает это, и мы выберем лучший вариант для проведения чемпионата. При этом нет смысла обсуждать возможность играть в том же Львове, ведь сегодня туда прилетело определенное количество ракет. Проводить чемпионат в Киеве… Да, это можно сделать – есть НСК «Олимпийский», стадион «Динамо», «Оболонь-Арена», «Колос». Но кто даст гарантии, что туда ничего не прилетит во время матча… Пострадают невиновные – и люди на трибунах и футболисты. Поэтому, когда военное положение, чемпионат проводить в этой стране нельзя. Но вообще не играть тоже неправильно – мы должны показать, что живы и играем в футбол.

Страну-агрессора исключили из всех соревнований, в том числе футбольных, и это совершенно правильно. Ведь спортсмены – это большая сила, которая может выходить на матчи и показывать свой протест. Нам говорили, что мы братья, а теперь, значит, братья убивают, режут, насилуют наш народ.

– Рассматривают вариант с проведением чемпионата Украины в Польше. Подсчитывали ли вы для себя, сколько понадобится средств для проведения хотя бы первого круга за границей?

– Нужно, прежде всего, понимать, в какую сумму обойдется проживание, сколько будет стоить аренда стадиона, и из этого исходить. Конечно, у меня в голове есть средняя цена сборов, которые продолжаются две недели – летние, зимние. Наверняка нужно просто умножить на соответствующее количество дней – это легко сделать. Но нужно понимать, способны ли потянуть все это другие клубы. Мне кажется, если мы хотим провести менее затратный чемпионат, нужно играть в одной стране. К примеру, та же Турция, где много полей и стадионов.

Поймите, в Польше также играется чемпионат, и если нам дадут второстепенные поля, какие-то огороды, то это будет неправильно. Даст ли нам, например, «Легия» свой стадион, если они играют свой домашний матч в субботу, а мы должны принимать соперника в пятницу или воскресенье. Иногда мы играли на «Динамо» матчи, чтобы сохранить поле на НСК «Олимпийский» для еврокубков… Это трудный вопрос и нужно вести переговоры. Но клубы не могут сами, без Ассоциации и УПЛ, решать такие вопросы.