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  4. Андреа МАЛЬДЕРА: «Вернуться в Украину? Почему бы и нет? Она в моем сердце»
Чемпионат мира
17 мая 2022, 22:02 |
423
0

Андреа МАЛЬДЕРА: «Вернуться в Украину? Почему бы и нет? Она в моем сердце»

Экс-ассистент Андрея Шевченко сохранил тесные связи с Украиной

17 мая 2022, 22:02 |
423
0
Андреа МАЛЬДЕРА: «Вернуться в Украину? Почему бы и нет? Она в моем сердце»
УАФ. Андреа Мальдера

Бывший ассистент главного тренера сборной Украины Андреа Мальдера присутствует на товарищеском матче своих экс-подопечных против «Эмполи». Итальянский специалист не исключает, что в будущем вернется работать в Украине:

«Очень рад быть здесь. Я очень близок с украинцами. Сегодня очень трудный момент. Мне очень грустно из-за того, что происходит.

Для меня это не только команда – это мое сердце. Я счастлив прибыть сюда и посмотреть матч. Я бы хотел обнять ребят и поддержать их. Эта игра очень важна.

Матч с Шотландией будет трудным для обеих команд. Я с большим уважением отношусь к Александру Петракову. У команды есть все шансы выйти на чемпионат мира. Важно хорошо подготовиться к матчу с Шотландией. Это сильная команда, хорошо физически подготовленная. Мы видели матчи сборной Украины с Францией, Швецией, Испанией. Команда очень выросла ментально. Там много сильных личностей.

Вернуться на Украину? Почему бы и нет. Украина в моем сердце. Но сейчас здесь хороший штаб, хорошие игроки. Сегодня я только болельщик. Я горд, что работал с этими игроками».

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Источник Украинская ассоциация футбола
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