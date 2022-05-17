Андреа МАЛЬДЕРА: «Вернуться в Украину? Почему бы и нет? Она в моем сердце»

Бывший ассистент главного тренера сборной Украины Андреа Мальдера присутствует на товарищеском матче своих экс-подопечных против «Эмполи». Итальянский специалист не исключает, что в будущем вернется работать в Украине:

«Очень рад быть здесь. Я очень близок с украинцами. Сегодня очень трудный момент. Мне очень грустно из-за того, что происходит.

Для меня это не только команда – это мое сердце. Я счастлив прибыть сюда и посмотреть матч. Я бы хотел обнять ребят и поддержать их. Эта игра очень важна.

Матч с Шотландией будет трудным для обеих команд. Я с большим уважением отношусь к Александру Петракову. У команды есть все шансы выйти на чемпионат мира. Важно хорошо подготовиться к матчу с Шотландией. Это сильная команда, хорошо физически подготовленная. Мы видели матчи сборной Украины с Францией, Швецией, Испанией. Команда очень выросла ментально. Там много сильных личностей.

Вернуться на Украину? Почему бы и нет. Украина в моем сердце. Но сейчас здесь хороший штаб, хорошие игроки. Сегодня я только болельщик. Я горд, что работал с этими игроками».