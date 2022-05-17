Жоан ЛАПОРТА: «Левандовски? Не забывайте о нашем финансовом положении»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорт прокомментировал возможное подписание форварда «Баварии» Роберта Левандовски:

«Это очень непростой вопрос, ведь мы должны помнить о финансовом положении клуба. Я стараюсь не мешать профессионалам. Этим вопросом занимаются Кройф и Алемани».

Ранее сообщалось о том, что в борьбу за Левандовски включился «Челси».