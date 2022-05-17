Испания17 мая 2022, 21:48 | Обновлено 17 мая 2022, 21:50
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Жоан ЛАПОРТА: «Левандовски? Не забывайте о нашем финансовом положении»
Трансфер форварда «Баварии» может не состояться?
17 мая 2022, 21:48 | Обновлено 17 мая 2022, 21:50
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорт прокомментировал возможное подписание форварда «Баварии» Роберта Левандовски:
«Это очень непростой вопрос, ведь мы должны помнить о финансовом положении клуба. Я стараюсь не мешать профессионалам. Этим вопросом занимаются Кройф и Алемани».
Ранее сообщалось о том, что в борьбу за Левандовски включился «Челси».
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