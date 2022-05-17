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  4. Жоан ЛАПОРТА: «Левандовски? Не забывайте о нашем финансовом положении»
Испания
17 мая 2022, 21:48 | Обновлено 17 мая 2022, 21:50
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Жоан ЛАПОРТА: «Левандовски? Не забывайте о нашем финансовом положении»

Трансфер форварда «Баварии» может не состояться?

17 мая 2022, 21:48 | Обновлено 17 мая 2022, 21:50
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Жоан ЛАПОРТА: «Левандовски? Не забывайте о нашем финансовом положении»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Президент «Барселоны» Жоан Лапорт прокомментировал возможное подписание форварда «Баварии» Роберта Левандовски:

«Это очень непростой вопрос, ведь мы должны помнить о финансовом положении клуба. Я стараюсь не мешать профессионалам. Этим вопросом занимаются Кройф и Алемани».

Ранее сообщалось о том, что в борьбу за Левандовски включился «Челси».

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Жоан Лапорта Барселона Бавария Роберт Левандовски
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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